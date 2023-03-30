"Пошта Росії" стала збитковою вперше за останні 15 років і масово звільняє співробітників

За підсумками 2022 року збиток "Пошти Росії" склав 27,2 млрд рублів після чистого прибутку у розмірі 265,99 млн руб. за попередній рік.

Про це свідчить звітність компанії за російськими стандартами, повідомляє РБК.

Виторг компанії зменшилася на 4% – до 208,4 млрд рублів. Більше половини виручки принесла поштова діяльність – 152,8 млрд руб. При цьому збиток від продажів за 2022 рік склав 21,9 млрд рублів. Водночас операційні витрати компанії зросли на 16 млрд рублів.

Представник "Пошти Росії" пояснив, що це було пов'язано із збільшенням витрат на логістику, вартість обслуговування техніки тощо.

"Через припинення роботи в Росії глобальних брендів, складнощів з проведенням платежів і транспортних обмежень значно знизився потік як вхідних, так і міжнародних поштових відправлень", – йдеться в повідомленні компанії.

Виручка "Пошти Росії" в транскордонному сегменті зменшилася на 11,4 млрд рублів.

"Пошта Росія" стала "по-справжньому" беззбитковою у 2014 році. Компанія показувала чистий прибуток і раніше, але в 2008-2013 роках вона отримувала субсидії на доставку газет та журналів з передплати у розмірі близько 3 млрд руб. в обмін на обіцянку не піднімати тарифи на подібні послуги, і за вирахуванням цих субсидій організація була збитковою.

"Пошта Росії" залишилася одним із найбільших роботодавців у країні зі штатом у 300 тис. осіб. За даними РБК, у лютому в "Пошті Росії" почалися масові скорочення штату. Інформацію про оптимізацю персоналу підтвердив представник компанії.