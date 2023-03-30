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Кабмін пропонує заборонити призначати корупціонерів керівниками вишів

университет

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді заборонити обирати або призначати на посаду керівника вишу особу, визнану винною у вчиненні корупційного правопорушення

"Схвалено проєкт закону "Про внесення зміни до статті 42 закону України "Про вищу освіту" щодо обмежень під час обрання на посаду (призначення виконувача обовʼязків) керівника закладу вищої освіти", – повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 30 березня.

Законопроєктом пропонується унеможливити обрання, призначення (у тому числі виконувачем обовʼязків) на посаду керівника закладу вищої освіти особи, яка за рішенням суду була визнана винною у вчиненні правопорушення, повʼязаного з корупцією, – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Зазначені зміни мають привести норми статті 42 закону "Про вищу освіту" у відповідність до терміну "корупційне правопорушення", визначеного законом "Про запобігання корупції".

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виш (82) Кабмін (7722) корупція (465) призначення (1137)


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А хто у нас корупционер ? Беня- не корупционер, Ренат-ні, Медведчук- той просто зрадник, Шуфріч-ні, Гетьманцев-ще ні.
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30.03.2023 18:44 Відповісти
так корупцію зеля вже давно переміг
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30.03.2023 18:52 Відповісти

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