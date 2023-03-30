"Укренерго" зняло обмеження на електропостачання Києва та області після завершення ремонтів

У центральному регіоні завершились аварійно-відновлювані роботи на одному з енергетичних об’єктів, що дозволило зняти обмеження на постачання електроенергії магістральними мережами для Києва та Київської області.

Як повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", обмеження споживання електроенергії через пошкоджену російськими ракетними ударами інфраструктуру все ще застосовуються на Житомирщині.

"Завдяки сонячній погоді та роботі відновлювальних джерел енергії обмеження споживання у регіоні менші ніж зазвичай. Однак через значний обсяг пошкоджень обладнання мережі ще не повністю відновлені. Ремонтні роботи в регіоні тривають", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що через наслідки негоди наразі досі є локальні відключення у Чернігівській та Київській областях.

Як повідомлялося, через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) на початку тижня та пошкодження у мережах операторів систем розподілу відбувалися значні знеструмлення споживачів у 12 областях України: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.

Раніше через інфраструктурні обмеження періодично застосовувалися графіки відключення світла у частині районів Києва та Київської області.