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Новини
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З українців зібрали до держбюджету вже понад 6 мільярдів "податку на Google", – Гетманцев (оновлено)

ндс,google,гетманцев

За підсумками 2022 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету понад 6,3 мільярда гривень "податку на Google", який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"За результатами поданих за четвертий квартал 2022 року спрощених декларацій з податку на додану вартість платниками податку задекларовано майже $52,1 млн або 1,9 млрд гривень, що більше на $12,1 млн або 0,4 млрд грн ніж у третьому кварталі 2022 року", – написав депутат.

Він уточнив, що ця сума сплачена до державного бюджету у 2023 році.

Раніше Гетманцев повідомляв, що за підсумками перших трьох кварталів 2022 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету 4,3 млрд грн "податку на Google". Таким чином, за увесь рік від цього податку надійшло 6,32 млрд грн.

Гетманцев уточнив, що у четвертому кварталі минулого року найбільші суми податку до сплати задекларували сервіси Google, Apple, Valve, PlayStation, Netflix та Etsy.

Станом на початок 2023 року на обліку знаходилося 86 осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України та подають звіти.

"У лютому-березні 2023 року такі компанії, як Uber і Bolt стали платниками цього податку", – додав Гетманцев.

Читайте також: Із липня ПДВ на пальне повернеться на рівень 20%, – Гетманцев

Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Переваж

Докладніше про введення такого податку читайте у матеріалі: В Україні можуть запровадити налог на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Автор: 

Google (586) податки (2393) Податковий кодекс (231) Гетманцев (468)


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Топ коментарі
+20
А чи не дешевше скинутися цьому під@ру на вінок?!
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30.03.2023 18:53
+12
Атож!
Має ж нарід дбати про примноження панського добра!
(сякається розчулено)
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30.03.2023 19:00
+11
Час вже вводити податок на повітря. Тоді податок на Google здасться копійками.
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30.03.2023 19:04
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А чи не дешевше скинутися цьому під@ру на вінок?!
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30.03.2023 18:53 Відповісти
пласмасовий)
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30.03.2023 23:08 Відповісти
Він не під@р, він пі_дарас
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31.03.2023 10:36 Відповісти
Атож!
Має ж нарід дбати про примноження панського добра!
(сякається розчулено)
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30.03.2023 19:00 Відповісти
Час вже вводити податок на повітря. Тоді податок на Google здасться копійками.
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30.03.2023 19:04 Відповісти
А для зелених підарів податкові канікули.
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30.03.2023 19:05 Відповісти
Час вже вводити податок на повітря.
Я вас завіряю,його розробляють
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31.03.2023 14:41 Відповісти
koly vzhe cyu tvarynu povisyat' na stovpi?
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30.03.2023 20:41 Відповісти
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30.03.2023 21:26 Відповісти
Пристрелять того Пса сівковича нарешті

Хай не тявкає
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30.03.2023 22:44 Відповісти
Шось цей пан поліз зі всіх прасок. Але б краще він не хизувавсь та не копіював рашку,бо у гугла юристи не кріворізськи - можуть без штанів залишити.Нехай спитає у Арахамії- він це знає на власній шкірі.
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30.03.2023 23:12 Відповісти
фсбэшный завхоз Елдак, халуй фсбэшного агента сивковича гетьманцев, халуй гопника татарина(онищенко) паДлоляк, шестерка абрамовича и т.д и Абхазкая Макака Хламидия, потаскуха меРтвечука-козака верещюк, гопник из 90-х данилов, коля катлета и т.д, халуй Елдака юрист, аферист резников, тупорылая безуглая, третьякова и т.д и все под "крышей" Оманского, бениного Нарика и кто то еще рассчитывает на какие то улучшения...???
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31.03.2023 10:18 Відповісти
Правозахисники пишуть, укр. "податкові" (по областях, містах) всі зареєстровані на офшорних рахунках (були).
Нині взагалі закрилися. Тобто - куди ви (ми) всі сплачуємо податки??👈
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31.03.2023 10:57 Відповісти
Боже яка мерзена потвора цей гітьманцев
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31.03.2023 13:01 Відповісти
Хорошая цифра, но могла бы быть больше, если бы болт и убер присоединились тогда, когда должны были. К слову, обещанного подорожания такси, что-то я не заметила.
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31.03.2023 13:07 Відповісти

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