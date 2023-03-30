З українців зібрали до держбюджету вже понад 6 мільярдів "податку на Google", – Гетманцев (оновлено)

За підсумками 2022 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету понад 6,3 мільярда гривень "податку на Google", який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"За результатами поданих за четвертий квартал 2022 року спрощених декларацій з податку на додану вартість платниками податку задекларовано майже $52,1 млн або 1,9 млрд гривень, що більше на $12,1 млн або 0,4 млрд грн ніж у третьому кварталі 2022 року", – написав депутат.

Він уточнив, що ця сума сплачена до державного бюджету у 2023 році.

Раніше Гетманцев повідомляв, що за підсумками перших трьох кварталів 2022 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету 4,3 млрд грн "податку на Google". Таким чином, за увесь рік від цього податку надійшло 6,32 млрд грн.

Гетманцев уточнив, що у четвертому кварталі минулого року найбільші суми податку до сплати задекларували сервіси Google, Apple, Valve, PlayStation, Netflix та Etsy.

Станом на початок 2023 року на обліку знаходилося 86 осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України та подають звіти.

"У лютому-березні 2023 року такі компанії, як Uber і Bolt стали платниками цього податку", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Переваж

Докладніше про введення такого податку читайте у матеріалі: В Україні можуть запровадити налог на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?