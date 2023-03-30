"Енергоатом" відновив лінію електропередачі для експорту електроенергії у Польщу

"Енергоатом" у повному обсязі завершив свою частину робіт із запуску повітряної лінії, яка через Польщу з’єднає українську та європейську енергосистеми.

"Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи "Енергоатома" проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде вводити в експлуатацію", – йдеться у повідомленні "Енергоатому".

За оцінками фахівців, "Укренерго" може закінчити роботи в квітні.

Повітряна лінія електропередачі, яка працювала ще за СРСР, відтоді як він розпався, була виведена з експлуатації та з 1991 року не працювала. Саме "Енергоатом" порушив питання про необхідність її відновлення, і завдяки активній позиції Міністерства енергетики це стало можливим, зазначили в компанії.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, в перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки.

Як повідомлялося, Україна та Польща планували відновити та ввести в експлуатацію високовольтну лінію електропередачі Хмельницька АЕС-Жешув з переведенням її на напругу 440 кВ до кінця 2022 року.

Очікується, що відновлення роботи міждержавної ЛЕП Хмельницька АЕС-Жешув дозволить збільшити транскордонну торгівлю електроенергією між країнами та дасть змогу Україні отримувати понад 1 млрд євро щорічно.

За оцінкою міністра енергетики України Германа Галущенка, запуск лінії потенційно дозволить Україні збільшити експорт електроенергії до Польщі до 1 ГВт, що дозволить цій країні значною мірою замістити російські газ та вугілля.