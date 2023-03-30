Суд оштрафував депутатку Констанкевич за брехню в декларації на 44 тисячі гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав народну депутатку Ірину Констанкевич ("За майбутнє" винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (недостовірне декларування).

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС оголосила 30 березня, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Вироком суду нардепу призначено покарання у виді штрафу у розмірі 44,2 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік.

САП уточнює що вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

За даними слідства, у декларації за 2020 рік депутатка не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020-2021 років.

У повідомленні САП не вказується ім'я депутата, за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про Ірину Констанкевич (група "За майбутнє").

Як писав БізнесЦензор, Ірина Констанкевич – нинішній нардеп, входить до групи "За майбутнє". Була обрана до Верховної Ради від партії УКРОП по округу №23 у Волинській області, де облраду на той час очолював ще один член цієї партії Ігор Палиця – давній соратник Ігоря Коломойського.