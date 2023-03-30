У Німеччині обіцяють до зими заповнити сховища без газу з Росії

У німецьких сховищах залишилося понад дві третини газу після зими, завдяки цьому закупівлі російського палива до наступної зими не знадобляться.

"Зараз ми виходимо із зими з відносно повними запасами. Це допоможе заповнити сховища влітку без російського трубопровідного газу. Нам також знадобляться повні газосховища на наступну зиму. Якщо майбутня зима буде значно холоднішою, нам також буде потрібно значно більше газу", – заявив президент Федеральної мережевої агенції (BNA) Німеччини Клаус Мюллер в інтерв'ю dpa, передає LIGA.net.

Станом на 28 березня рівень заповнення газосховищ Німеччини становив 64,3%. За оцінкою BNA, Німеччина добре пережила минулу зиму.

"Ми також маємо добре підготуватися до наступної зими. У тому числі нам слід продовжувати економно споживати газ", – сказав Мюллер.

Він також зазначив, що Берлін розраховує на заплановане введення в експлуатацію додаткових СПГ-терміналів, а також на кліматично комфортну зиму наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що імпорт російської нафти до Німеччини впав на 99,9%.