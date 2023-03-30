Польща хоче збудувати новий автомобільний термінал на кордоні з Україною

Відбулася зустріч керівництва Волинської області та Люблінського воєводства з питань будівництва нового пункту пропуску "Адамчуки-Збереже" і перспектив транскордонного співробітництва загалом.

Як ідеться в повідомленні Волинської обласної ради, проєкт передбачає будівництво мосту через річку Західний Буг з облаштуванням автомобільного сполучення (вантажоспроможністю до 3,5 тонн) та організацією пішого руху.

За словами очільника Люблінського воєводства Леха Справки, вже подана заявка на фінансування ЄС побудови неподалік Дорогузька нового автомобільного терміналу (вартістю 450 млн злотих), який дозволить суттєво розвантажити міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогузьк".

За підсумками обговорення сторони домовилися надіслати до Міністерств закордонних справ Польщі та України листи про спільну волю Люблінського воєводства та Волинської області у намірах будівництва нового пункту пропуску "Адамчуки-Збереже", а також створити спільну робочу групу з просування і реалізації цього проєкту.