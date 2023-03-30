Єврокомісія направила 1,2 мільярда євро на розвиток інновацій в оборонній промисловості

Європейська Комісія схвалила робочу програму в межах Європейського фонду оборони, що включає заходи й проєкти з розвитку оборонних спроможностей ЄС та впровадження інновацій у цій сфері на суму 1,2 млрд євро.

"Єврокомісія схвалила третю робочу програму в межах Європейського оборонного фонду, що передбачає виділення 1,2 млрд євро для потреб оборони, досліджень та проєктів розвитку. Разом із цим внеском Єврокомісія інвестувала понад 3 млрд євро від початку введення в дію регуляторних правил Європейського оборонного фонду у травні 2021 року", – повідомила речниця Єврокомісії Соня Господинова на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами Господинової, нова робоча програма дасть змогу збільшити конкурентоспроможність європейської оборонної промисловості та оборонну взаємосумісність у Європі. Проєкти передбачають 8 головних тем досліджень за 34 інноваційними напрямками у всіх сферах, що стосуються оборони.

Зокрема, дослідницька робота має на меті розвиток нових систем для винищувачів наступного покоління, основних бойових танків, спроможностей у наведенні та керуванні артилерійським вогнем. Важливим напрямком є розвиток системи стратегічних повітряних перевезень, що необхідно для швидкого забезпечення місій та операцій ЄС у всьому світі.

Запропоновані заходи передбачають залучення до реалізації інноваційних проєктів підприємств малого та середнього бізнесу та дослідницьких колективів.

Як повідомлялося, торік ЄС ухвалив доктринальний документ – Стратегічний компас ЄС, який, зокрема, передбачає усунення фрагментації європейського сектору безпеки й оборони, забезпечення конкурентності європейської оборонної промисловості.

Раніше повідомлялося, що Литва цьогоріч закупить різних видів озброєння на суму понад 750 млн євро.