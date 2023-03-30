США стали найбільшим у світі експортером скрапленого газу

США стали найбільшим світовим експортером скрапленого природного газу, але через внутрішні потужності збільшення постачання обмежене.

"Ми – найбільший у світі експортер СПГ, але абсолютно точно існують обмеження можливостей у країні", – розповіла помічниця голови з енергетичного аналізу Управління енергетичної інформації (EIA) США при Міненерго країни Анджеліна Ларос, передає enkorr.

Зі слів Ларос, ключове обмеження – швидкість будівництва нової експортної інфраструктури.

Представниця EIA додала, що можливості постачання "гнучких обсягів" енергоносіїв і брак довгострокових контрактів на постачання газу за конкретними напрямками відіграють значну роль у збільшенні експорту.

Міненерго США в березні заявляло, що торік головним покупцем американського СПГ через скорочення постачання російського газу була Європа.

Раніше повідомлялося, що 2022 року експорт американського скрапленого природного газу до Європи зріс до 117,4 млн кубометрів, що майже в 2,5 раза більше, ніж роком раніше (47,8 млн кубометрів).