Євросоюз та G7 не можуть домовитися про зниження граничної ціни на російську нафту, – ЄК
Країни Європейського Союзу та групи G7 поки не дійшли домовленості про зміну стелі цін на російську нафту.
"Комісія вже провела свій аналіз. Ми знаходимося в контакті з державами-членами. Серед них немає більшості, щоб змінити нині стелю цін. А також немає більшості й у G7, щоб це здійснити", – заявив офіційний представник Єврокомісії Деніел Шерідан Феррі на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на відповідне питання, він зазначив, що заснований раніше механізм обмеження цін на нафту з РФ передбачає перегляд їхньої стелі, і Єврокомісія відіграє в цьому процесі свою роль, але серед країн ЄС зараз немає згоди з цього питання.
Ізз 5 грудня 2022 року Євросоюз у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України ввів стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель одночасно з ембарго на постачання російської нафти до європейських країн.
Аналогічну заборону встановили країни G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія) та Австралія.
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У 2022 році до Індії та Китаю зі США експортувалося менше сирої нафти, ніж у 2021 році, оскільки дві країни імпортували з Росії більше сирої нафти зі знижкою. Індія була найбільшим експортним напрямком експорту американської сирої нафти у 2021 році; Китай був у 2020 році. Зниження попиту на експорт американської сирої нафти до Індії та Китаю з лишком компенсувалося збільшенням попиту з боку інших напрямків, зокрема в Європі.