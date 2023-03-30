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Євросоюз та G7 не можуть домовитися про зниження граничної ціни на російську нафту, – ЄК

нафта

Країни Європейського Союзу та групи G7 поки не дійшли домовленості про зміну стелі цін на російську нафту.

"Комісія вже провела свій аналіз. Ми знаходимося в контакті з державами-членами. Серед них немає більшості, щоб змінити нині стелю цін. А також немає більшості й у G7, щоб це здійснити", – заявив офіційний представник Єврокомісії Деніел Шерідан Феррі на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на відповідне питання, він зазначив, що заснований раніше механізм обмеження цін на нафту з РФ передбачає перегляд їхньої стелі, і Єврокомісія відіграє в цьому процесі свою роль, але серед країн ЄС зараз немає згоди з цього питання.

Ізз 5 грудня 2022 року Євросоюз у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України ввів стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель одночасно з ембарго на постачання російської нафти до європейських країн.

Аналогічну заборону встановили країни G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія) та Австралія.

Автор: 

G-7 G7 (202) нафта (4753) ціни (3412) Євросоюз (5069)


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А вообще это странно. Им же должно быть выгоднее, чем дешевле, тем лучше? Или я чего-то не понимаю)
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30.03.2023 16:08 Відповісти
У 2022 році експорт американської сирої нафти в середньому становив 3,6 млн барелів на добу (б/д), що є рекордно високим показником за даними експорту, зібраними з 1920 року. Експорт сирої нафти США у 2022 році був на 22% (640 000 б/д) вищим, ніж у 2021 році. До 2022 року ОЕСР Європа була найбільшим регіональним імпортером російської сирої нафти, отримавши 2,3 млн б/д з Росії у 2021 році.

У 2022 році до Індії та Китаю зі США експортувалося менше сирої нафти, ніж у 2021 році, оскільки дві країни імпортували з Росії більше сирої нафти зі знижкою. Індія була найбільшим експортним напрямком експорту американської сирої нафти у 2021 році; Китай був у 2020 році. Зниження попиту на експорт американської сирої нафти до Індії та Китаю з лишком компенсувалося збільшенням попиту з боку інших напрямків, зокрема в Європі.
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30.03.2023 23:37 Відповісти

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