Євросоюз та G7 не можуть домовитися про зниження граничної ціни на російську нафту, – ЄК

Країни Європейського Союзу та групи G7 поки не дійшли домовленості про зміну стелі цін на російську нафту.

"Комісія вже провела свій аналіз. Ми знаходимося в контакті з державами-членами. Серед них немає більшості, щоб змінити нині стелю цін. А також немає більшості й у G7, щоб це здійснити", – заявив офіційний представник Єврокомісії Деніел Шерідан Феррі на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на відповідне питання, він зазначив, що заснований раніше механізм обмеження цін на нафту з РФ передбачає перегляд їхньої стелі, і Єврокомісія відіграє в цьому процесі свою роль, але серед країн ЄС зараз немає згоди з цього питання.

Ізз 5 грудня 2022 року Євросоюз у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України ввів стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель одночасно з ембарго на постачання російської нафти до європейських країн.

Аналогічну заборону встановили країни G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія) та Австралія.