Коболєв – найбідніший з ексочільників "Нафтогазу", – інвестбанкір Мазепа

Інвестиційний банкір та власник Concorde Capital Ігор Мазепа вважає колишнього очільника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва найбіднішим з усіх екскерівників компанії.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

"Ми з ним знайомі років 20. Я дійсно ініціював збір застави для нього, бо для мене це боротьба за здоровий глузд. Я вважаю, що Коболєв, до речі, найбідніший з керівників "Нафтогазу", який звідти пішов", – зазначив Мазепа.

Він додав, що вважає так, навіть попри отримання Коболєвим $10-20 млн премій.

"Бо всі інші просто грабували цю компанію. Де Юрій Бойко, де брати Кацуби, де ці люди? Якщо ви мені зараз скажете, що зарплата керівника великої державної компанії менша за мільйон гривень на місяць і бонус не вимірюється десятками мільйонів гривень на рік, то я дуже сильно буду сумніватися в його намірах", – додає інвестбанкір.

Що стосується справ проти ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва та ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, то Мазепа вважає, що це дуже впливає на керівників великих держкомпаній.

"Я спілкувався з керівниками великих держкомпаній, наприклад. Вони бачать процеси з Пивоварським, з Коболєвим. Вони демотивовані. Буквально, всі. Ти уже не маєш ніякої надії, що державний службовець або ті, хто працює на державну компанію, зробить якусь свою звичайну функцію, і підпише звичайний папірець, щоб був, наприклад, туалетний папір в туалеті", – пояснив Мазепа.

"Я бачив, скільки часу і зусиль витрачав той же самий Ложкін, щоб залучити таких як Наталія Яресько або Андрія Пивоварського, людей з реального бізнесу на державну службу. Я не пішов цією дорогою, слава Богу, що не пішов. Хлопці, які щось намагалися змінити, зараз ходять з браслетами по судах. Кожному своє", – додав він.

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Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

У лютому детективи НАБУ повідомили ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн.