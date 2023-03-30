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Новини
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Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго в Україну

жеваго

Суд у місті Шамбері (Франція) 30 березня відхилив запит української сторони за екстрадицію екснародного депутата Костянтина Жеваго.

Про це повідомили в пресслужбі бізнесмена.

"Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, спочатку суд 5 січня переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції Жеваго до України, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися. Суд також звільнив бізнесмена під заставу 1 млн євро та взяв його під судовий нагляд. Згодом слухання перенесли на 2 лютого, а потім – на 16 березня.

Нагадаємо, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.

Автор: 

Жеваго (332) Франція (649) екстрадиція (51)


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Топ коментарі
+11
Криворізьке правосудіе та праця антикорупційних органів накрилася мідним тазом?
Треба доправити до Франції Сивохо або Колю-котлету консулом, бо якісь не слухняні там в ЕС
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30.03.2023 15:04
+11
цікаво що там в мотиваційній частині суду....Сума влаштовує?
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30.03.2023 15:06
+8
Вони всі з батальиону монако кожуть шо вони не злодіі а іх переслідують політично і іх не видають .
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30.03.2023 15:06
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Криворізьке правосудіе та праця антикорупційних органів накрилася мідним тазом?
Треба доправити до Франції Сивохо або Колю-котлету консулом, бо якісь не слухняні там в ЕС
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30.03.2023 15:04 Відповісти
цікаво що там в мотиваційній частині суду....Сума влаштовує?
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30.03.2023 15:06 Відповісти
Так не всеж українським суддям з прокурорами косити
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30.03.2023 20:38 Відповісти
Вони всі з батальиону монако кожуть шо вони не злодіі а іх переслідують політично і іх не видають .
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30.03.2023 15:06 Відповісти
Такі цікаві випорожнення деяких форумчан.Монако і його батальйон -це ж не Франція,а зовсім інша і держава(князівство),і правосуддя.Суддівство,після реформ 2014-2019-ну вже ніяк не Криворіжське ,а тим більше кольорове.Початок війни,всі почали вивчення України.А після наших,а тут саме зелених,зашкварів,та застави в мілліон, побачиш переслідування,і навіть політичне...
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30.03.2023 18:15 Відповісти
Журналіст Ткач і компані засік иого в Монако .
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30.03.2023 18:25 Відповісти
Це ще діабетик начав цькування Жеваго .Давши йому добу на рефінансування банку в суммі 400 лямів баксів ..Він їх послав
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30.03.2023 15:07 Відповісти
https://youtu.be/-33axW6KpG0 ну так !!! тупе зелене кривосуддя !!!
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30.03.2023 15:09 Відповісти
Ну так Жеваго з того свого банку повиписував кредити на свої ж підприємства. Власне, робив те ж саме, що і Бєня з Приватом, але в трохи менших масштабах!
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30.03.2023 15:39 Відповісти
От тільки наслідком банкопату стали політичні події з 2014 року, а не дії банкірів і їх власників. Запозичення коштів для потреб власних підприємств через карманні банки - це було нормальною практикою, щоб здешевити і так дорогі кредити.
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31.03.2023 09:51 Відповісти
Це було нормальною практикою тоді, коли у банку достатньо активів, отриманих за рахунок депозитів... А депозити почали масово забирати з банків не у 2014, а у 2009...
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31.03.2023 10:05 Відповісти
Діабетик це в твоєму розумінні гірше ніж наркоман? Який здава аналізи гебнюку Пальчєвському в його Євролаб?
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31.03.2023 00:08 Відповісти
Народный эксдепутат - это знакомо и понятно . Экснародный депутат - это что-то новенькое и не для среднего ума .
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30.03.2023 15:15 Відповісти
І правильно, бо його в Україні наш суд подоїть подоїть і потім знов відпустить.
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30.03.2023 15:25 Відповісти
..яке полегшення, нам, Українцям - корупція процвітає не тільки у ріднесенькій ненці Україні (підозри закралися ще після виборів Трумпа..... )
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30.03.2023 15:33 Відповісти
Суд у місті Шамбері (Франція) 30 березня відхилив запит української сторони за екстрадицію екснародного депутата Костянтина Жеваго. Джерело: https://biz.censor.net/n3409024
Малороській Зе владі цього і треба.
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30.03.2023 15:34 Відповісти
Интересно, сколько он заплатил нашим прокурорам, чтобы они слили дело?
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30.03.2023 15:41 Відповісти
Як просілі так і далі.
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30.03.2023 15:47 Відповісти
может французский суд тоже знает чтобы получить рефинанс от НБУ нужно занести откат, потом рефинанс выдавался под залог - где залог??? нарисовали а НБУ как проверял?, без привлечения чинуш в НБУ понятно что дело сыпется. Если чинуша с НБУ ставит народные деньги в чемодан вору то не только вор тут должен нести наказание!!!! И надо бы еще прокуроров привлечь к ответственности за саботаж расследования!!!
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30.03.2023 16:43 Відповісти
Миша, как тебе сидится на бутылке? До мозжечка уже достает?
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31.03.2023 00:10 Відповісти
Таких как ты гнид будем преследовать пока не будет возращена каждая грн. Будут наказаны законом все те прокуроры, судьи и чинуши с НБУ которые помогали воровать Жеваго и сливали расследования. Ни где не спрячетесь и все вернете!!!
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31.03.2023 11:26 Відповісти
Наші продажні прокурори можуть такі докази надати, що європейські суди не те що відмовлять видати, а ще й моральну шкоду присудять сплатити
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30.03.2023 17:07 Відповісти
Наш суд ему ещё компенсацию из бюджета присудит. Лучше пусть там сидит.
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30.03.2023 17:09 Відповісти
Дивно читати коменарі.Спочатку голосують за "какую разніцу,просто перестать стрелять,тарифи,адін нарід и т.д" , а потім клянуть суддів прокурорів.Може Байден повинен передати по ленд-лізу нових суддів та прокурорів?
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30.03.2023 17:41 Відповісти
А за кого ыбло голосовать, за Петра? Тот у которого сынишка за границей как и у резникова с даниловым? Одного поля ягода. Если что я за зе не голосовал.
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31.03.2023 03:52 Відповісти
Слів, крім матюків, немає! Коли ці падли в Україні їх ніхто не чіпає, а коли вони їдуть, то наші "правоохоронці" піднімають гвалт- верніть! арестуйте! видайте! А потім розводять руками-ну, бачите, що ми можемо зробити, їх нам не видають. СУКИ! Ні, не ті мажори, а наша вся влада.

ВСІ правоохоронні
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31.03.2023 09:51 Відповісти

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