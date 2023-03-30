Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго в Україну

Суд у місті Шамбері (Франція) 30 березня відхилив запит української сторони за екстрадицію екснародного депутата Костянтина Жеваго.

Про це повідомили в пресслужбі бізнесмена.

"Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, спочатку суд 5 січня переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції Жеваго до України, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися. Суд також звільнив бізнесмена під заставу 1 млн євро та взяв його під судовий нагляд. Згодом слухання перенесли на 2 лютого, а потім – на 16 березня.

Нагадаємо, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.