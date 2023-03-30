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Ціни на російське програмне забезпечення підскочили на 50% після виходу з РФ глобальних ІТ-компаній

хакер,киберпреступление

За рік російські розробники програмного забезпечення підняли ціни на 30-50%, це пов’язано з відсутністю конкуренції на ринку, який залишили західні постачальники.

Великі споживачі російського софту вже зверталися до уряду з проханням вплинути на ситуацію, але поки що безуспішно, пише "Коммерсант".

У "Россєльхозбанку" повідомили, що за рік з березня 2022 року ціни на російський софт зросли на 20-40% через відсутність конкуренції із західними вендорами:

Вартість російських програмних продуктів, у тому числі операційних систем, зросла на 30–50%, підтвердив директор технологічної практики "Технології довіри" (колишній PwC) Юрій Швидченко, який також пов'язує ситуацію з відходом західних конкурентів.

Водночас розробники російського ПО стверджують, що ціни зросли менше, але визнають подорожчання продукції.

Джерела видання стверджують, що у Мінцифри РФ у відповідь на скарги бізнесу просили розробників не завищувати ціни, однак інших заходів поки що не вживали.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість великих іноземних розробників програмного забезпечення припинили продажі в РФ, включаючи Microsoft, Oracle, Cisco та інших.

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росія (14103) програмне забезпечення (193) ІТ-індустрія (541)


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українцям на це має бути пофіг, бо тільки повністю зійшовший з розуму прокацапській ватник може купляти в Україні це недо-"пз" !!! а кацапи на паРаші нехай платять - та їх доля ...
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30.03.2023 15:13 Відповісти

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