ОККО Антонова хоче купити нафтопереробний завод у Європі

Компанія ОККО планує придбати нафтопереробний завод у сусідніх з Україною країнах.

Про це повідомив СЕО компанії Василь Даниляк, передає Forbes

"Ми розглядаємо не стільки експансію, скільки вертикальну інтеграцію. Нас цікавлять нафтопереробні заводи в сусідніх з Україною країнах", – сказав він в інтерв’ю виданню.

За його словами, компанія вела перемовини про придбання такого заводу, але отримала відмову.

Минулого року нафтопереробні заводи заробили надприбутки, тому вони зараз не дуже хочуть продаватись, каже Даниляк. "Це більше про оптимізацію логістики, а не про вихід на інші ринки", – пояснив він.

Також Даниляк не виключає, що ОККО після війни повернеться до перемовин з Burger King щодо виходу на український ринок на умовах франчайзингу.

"Тоді ми вирішили, що за будь-яку ціну не будемо підписуватись навіть з великим світовим брендом. Після війни ми обовʼязково повернемось до цих планів", – додав він.

ОККО володіє мережею магазинів при АЗС та близько 30 ресторанами під брендами A la minute, Pasta Mia та Meiwei, які компанія розвиває з 2006 року. Мажоритарним акціонером концерну "Галнафтогаз", якому належить мережа, є Віталій Антонов, серед міноритарних акціонерів – Європейський банк реконструкції та розвитку.