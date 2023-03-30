Кличко відповів на петицію про скасування зупинки транспорту під час повітряних тривог

Влада столиці не підтримала петицію із закликом скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги, оскільки відповідне рішення було ухвалено Радою оборони Києва на підставі алгоритму, розробленого Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличко на петицію, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

"Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій", – йдеться у відповіді на петицію.

Він нагадав, що розробленим ДСНС алгоритмом передбачено такий порядок дій водія громадського транспорту під час повітряної тривоги:

зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги);

поінформувати пасажирів про отриманий сигнал;

вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію;

швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо);

якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками.

Нагадаємо, з липня минулого року громадський транспорту під час повітряної тривоги у Києві не працює, також припиняється рух потягів метро на наземних ділянках.