Фармацевтичні компанії Жеваго отримали 230 мільйонів збитку

Підприємства фармацевтичного холдингу "Артеріум" – "Київмедпрепарат" та "Галичфарм" – за підсумками роботи у 2022 році отримали 233 млн грн збитків.

Про це компанії повідомили у системі розкриття інформації НКЦПФР, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, АТ "Київмедпрепарат" у 2022 році отримало чистий збиток 213,83 млн грн після 30 млн грн чистого прибутку у 2021 році.

Своєю чергою АТ "Галичфарм" у 2022 році отримало чистий збиток 18,6 млн грн, тоді як у 2021 році його чистий прибуток становив 42,7 млн грн.

Згідно із повідомленнями цих компаній, акціонери розглянуть підсумки їх роботи на дистанційних зборах 24-26 квітня.

Крім того, на зборах акціонери планують схвалити мирові угоди, укладені з корпорацією "Артеріум" про розстрочку сплати заборгованості за поставлену продукцію та продовжити співпрацю з корпорацією для збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ "Галичфарм" на ринку України та на зовнішніх ринки.

За даними на офіційному сайті "Галичфарм", 3 січня 2023 року АТ "Київмедпрепарат", яке раніше володіло 24,1% акцій компанії, скоротило свою частку до 4,3%, а власником 9,9% акцій стало ТОВ "Сучасна металургійна компанія".

АТ "Галичфарм" разом із виробником антибіотиків "Київмедпрепарат" є основними виробниками продукції корпорації "Артеріум", підконтрольної мільярдеру Костянтину Жеваго.

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Як повідомлялося, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Згодом він вийшов під заставу, французькі суди досі розглядають питання його екстрадиції в Україну.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.