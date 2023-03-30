В Авдіївці не залишилося жодної вцілілої будівлі, інфраструктура повністю знищена, – ОВА

Інфраструктуру Авдіївки, що на Донеччині, повністю знищено внаслідок російських обстрілів, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Інтерфакс-Україна.



"Інфраструктура розбита повністю – не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований – це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і наново будувати. Зараз немає жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових та близько 4 тис. приватних будинків", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Барабаш зазначив, що взимку місцеві жителі, які залишилися, опалювали будинки за допомогою печей-буржуйок, яких "дуже багато надали і волонтери, і держава". Крім того, за рахунок субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.