БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1182 відвідувача онлайн
Новини
414 0

В Авдіївці не залишилося жодної вцілілої будівлі, інфраструктура повністю знищена, – ОВА

авдіївка

Інфраструктуру Авдіївки, що на Донеччині, повністю знищено внаслідок російських обстрілів, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Інтерфакс-Україна.

"Інфраструктура розбита повністю – не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований – це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і наново будувати. Зараз немає жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових та близько 4 тис. приватних будинків", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Барабаш зазначив, що взимку місцеві жителі, які залишилися, опалювали будинки за допомогою печей-буржуйок, яких "дуже багато надали і волонтери, і держава". Крім того, за рахунок субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.

Автор: 

Донецька область (191) Авдіївка (43) інфраструктура (223)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 