В Авдіївці не залишилося жодної вцілілої будівлі, інфраструктура повністю знищена, – ОВА
Інфраструктуру Авдіївки, що на Донеччині, повністю знищено внаслідок російських обстрілів, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%.
Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Інтерфакс-Україна.
"Інфраструктура розбита повністю – не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований – це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і наново будувати. Зараз немає жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових та близько 4 тис. приватних будинків", – сказав він в інтерв'ю агентству.
Барабаш зазначив, що взимку місцеві жителі, які залишилися, опалювали будинки за допомогою печей-буржуйок, яких "дуже багато надали і волонтери, і держава". Крім того, за рахунок субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.
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