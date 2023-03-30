Raiffeisen Bank оголосив про намір продати російську "дочку" або вивести її зі структури групи

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) вирішила продати свій бізнес у Росії або вивести російську "дочку" "Райффайзенбанк" із периметру RBI Group.

Про це під час щорічних загальних зборів акціонерів заявив голова групи Йоганн Штробль, передає Reuters.



"RBI розглядатиме можливі угоди, які можуть призвести до продажу або виділення російського "Райффайзенбанку" та його деконсолідації з групи RBI", – зазначив він.

Як додали в пресслужбі банку, RBI зобов’язується й надалі зменшувати свою бізнесактивність в Росії, утім "продовжить деякі банківські операції в Росії згідно умов своєї банківської ліцензії".

Також банк підтримуватиме клієнтів, зокрема тих, на яких вплинуло зменшення бізнес активності групи в Росії. "Ми маємо зобов’язання підтримувати співробітників на усіх ринках, де присутня група RBI. Група RBI несе відповідальність за своїх банківські процеси в Росії, де працює більш ніж 9 000 людей", – йдеться у релізі.

Водночас зазначається, що "Райффайзенбанк Росія" продовжить зменшувати позики клієнтам і зменшувати загальний об’єм транзакцій в іноземної валюті – "це призведе до скорочення розмірів надходжень від платіжного бізнесу групи RBI".

Як повідомлялося, напередодні Австрійська асоціація інвесторів вимагала від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International зробити чіткі заяви щодо подальшої роботи на російському ринку.

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією". На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.