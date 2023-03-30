6,3 мільярда для України: Ferrexpo прозвітувало про сплату податків у державний бюджет

За минулий рік компанія Ferrexpo сплатила податків у бюджети всіх рівнів на загальну суму 6,3 млрд грн. Попри падіння обсягів виробництва на 46% і зниження цін на світових ринках на залізорудну сировину на 24%, компанія збільшила суму платежів у місцеві бюджети на 13% та суму рентних платежів – на 70%.

Про це з посиланням на пресслужбу Ferrexpo повідомляє GMK center.

Зазначається, що суттєве збільшення суми рентних платежів зумовлено змінами в Податковому кодексі щодо механізму нарахування ренти за користування надрами для видобування залізних руд.

"Ferrexpo, чиї потужності зосереджені на Полтавщині, є ключовим платником податків регіону, що забезпечує розвиток 50-тисячного міста Горішні Плавні. Так, за минулий рік до бюджету Горішньоплавнівської громади від підприємства надійшло 534 млн грн", – наголосили в пресслужбі компанії.

За розрахунками GMK center, це 64% від усіх податкових надходжень до місцевого бюджету.

Крім того, у 2022 році компанія внесла до обласного бюджету 840 млн грн, а це близько 29% від усіх надходжень до бюджету Полтавщини.

Сумарно за останні п’ять років Ferrexpo поповнила державну скарбницю всіх рівнів на $725 млн.