Земельні торги на Prozorro.Продажі принесли до бюджетів вже мільярд гривень

За півтора року проведення земельних онлайн-аукціонів у системі "Прозорро.Продажі" організатори торгів уже заробили перший мільярд гривень до бюджетів різних рівнів.

Про це повідомляє пресслужба "Прозорро.Продажі".

Із загальної суми 767 млн грн було отримано від продажу комунальної чи державної землі не сільськогосподарського призначення або приватних сільськогосподарських ділянок. Та ще 248 млн грн – від оренди ділянок.

"Земельні онлайн-аукціони на "Прозорро.Продажі" запустилися півтора року тому. За цей час понад тисяча організаторів оголосили в системі торги та змогли ефективніше управляти своїм майном. Левова частка землі на е-аукціонах, а саме понад 86% – комунальні ділянки, ефективна реалізація яких допомогла громадам заробляти під час війни.

Із першого мільярда гривень від земельних е-аукціонів, який організатори заробили до бюджетів різних рівнів, понад 630 млн грн надійшло під час повномасштабної війни", – зазначив СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Загальна площа зданих в оренду ділянок становить понад 54 тисячі гектарів, проданих – майже 38 тис. гектарів. Продаж сільгоспземель державної та комунальної власності відповідно до Земельного кодексу й надалі залишається забороненим.

Загалом в системі відбулося понад 3 тис. успішних онлайн-аукціонів з продажу чи здачі в оренду земель, в яких взяли участь 5,5 тис. учасників по всій Україні. Ще 467 торгів – на етапі укладання угод та можуть принести своїм організатором понад 400 млн грн.

Середня конкуренція на торгах з продажу та здачі в оренду ділянок складає більш як троє учасників, а ціна за підсумками е-аукціонів зростає у понад 2 рази. Найбільше земельних онлайн-аукціонів організатори оголосили у Київській, Львівській, Одеській, Черкаській та Закарпатській областях.