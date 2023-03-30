Норвегія безкоштовно передасть Україні 12 дизельних поїздів

Норвегія планує подарувати Україні 12 дизель-поїздів, про які раніше просив Київ.

Як пише видання Nettavisen, цю інформацію підтвердив норвезький міністр транспорту Йон-Івар Нігорд, передає Європейська правда.

У коментарі виданню міністр уточнив, що перші чотири поїзди Норвегія може відправити до літа, решту – упродовж року.

За його словами, цей транспорт абсолютно необхідний Україні. "Вони перебувають у стані війни, і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", – пояснив міністр.

Потяги, які поїдуть з Норвегії в Україну, не нові: їм 40 років. Проте Україна сама попросила про таку підтримку, пише видання.

За словами Нігорда, витрати, пов’язані з їх транспортуванням і підготовкою, складуть 10-12 млн норвезьких крон (майже 1 млн євро).

Як повідомлялося, Норвегія профінансує виплати для ще 50 тисяч внутрішніх переселенців в Україні