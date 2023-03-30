Суд у Швейцарії засудив чотирьох банкірів через допомогу другу Путіна

Окружний суд Цюриха визнали винними у недбалості при фінансових операціях чотирьох банкірів, які допомогли другу президента РФ Володимира Путіна перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках.

Як пише Reuters, всі четверо отримали умовні терміни ув’язненні строком на сім місяців.



Так, суд визнав винними трьох росіян та одного швейцарця у допомозі віолончелісту Сергію Ролдугіну, якого уряд Швейцарії назвав "гаманцем Путіна". Він також є хрещеним батьком старшої доньки Путіна Марії.

Чотири звинувачені, чиї імена не розголошуються, були співробітниками швейцарської дочірньої компанії "Газпромбанку". Вони допомогли Ролдугіну покласти мільйони франків на рахунки в швейцарських банках між 2014 і 2016 роками.

За словами державного прокурора, йдеться про 30 млн швейцарських франків.



За даними обвинувачення, банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки і не ставлячи під сумнів походження коштів.

Зокрема, вони підписали декларації про те, що віолончеліст не є "політично значущою особою" – формальне визначення, яке викликало б додаткову перевірку – незважаючи на публічні повідомлення про зв'язки Ролдугіна з Кремлем і Путіним.

Сергій Ролдугін – віолончеліст, президент Санкт-Петербурзького будинку музики та один із засновників освітнього фонду "Талант та успіх". Він також друг юності Владіміра Путіна, про що він сам неодноразово казав. Сам Путін визнав дружбу з віолончелістом в інтерв'ю телеканалу NBC News у 2018 році, проте заперечував фінансові зв'язки з ним.

У 2016 році Ролдугін опинився в центрі скандалу з панамськими офшорами, зареєстрованими через фірму Mossack Fonseca. Витік документів виявив багатомільярдні угоди, що проходили через компанії, які формально належали віолончелісту.