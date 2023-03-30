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Новини
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Очільник МАГАТЕ заявив, що Запорізьку АЕС вже неможливо захистити (оновлено)

гроссі,рафаель

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після візиту на окуповану росіянами Запорізьку АЕС заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована станція, значно збільшилася, і її більше неможливо захистити.

Про це пише Sky News.

"Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити АЕС неможливо", – сказав він.

У заяві Гроссі за підсумками візиту на Запорізьку АЕС, оприлюдненій на сайті МАГАТЕ, уточнюється, що голова організації зауважив "явні ознаки збільшення військової присутності в регіоні".

"Очевидно, що військова активність посилюється у всьому цьому регіоні. Відверто говорять про наступ і контрнаступ. Цю територію чекає, можливо, більш небезпечна фаза з точки зору продовження конфлікту", – наводяться у повідомленні слова Гроссі.

Водночас голова МАГАТЕ заявив про намір продовжувати дипломатичні зусилля, щоб захистити станцію та запобігти можливій ядерній аварії, яка матиме серйозні наслідки для людей і навколишнього середовища в Україні та інших країнах.

Згідно із повідомленням, Гроссі обговорював це питання під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Запоріжжі і зазначив, що незабаром може знову поїхати до Росії для подальших переговорів.

Він констатував, що після невдалих переговорів про створення зони безпеки навколо станції планує зосередитися на тому, "чого слід уникати для забезпечення її захисту, а не на територіальних аспектах".

"Робота триває. Дуже, дуже важливо, щоб ми погодилися щодо фундаментального принципу, згідно з яким атомна станція не повинна бути атакована ні за яких обставин, і вона також не повинна використовуватися для нападу на інших", – сказав Гроссі.

Як повідомлялося, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Гроссі здійснив другий візит на окуповану Запорізьку АЕС. Його метою було побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС від вересня 2022 року.

Ще у січні Рафаель Гроссі заявляв про певний прогрес у питанні створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Він неодноразово обговорював це питання, у тому числі, з офіціними особами в Росії. Утім, у березні він повідомив, що МАГАТЕ відмовилося від своєї пропозиції створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.

Автор: 

МАГАТЕ (192) окупація (183) Запорізька АЕС (342) Рафаель Гроссі (47)


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Топ коментарі
+16
Місяць добіг кінця, зарплатня з міждународних зборів на картку "капнула", а тепер пан Гроссі може сказати, що хрін з тою ЗАЕС, бо "там військ багато". А розглянути санкції проти атомної енергетики мордору слабо, щоб заборонити будівництво мордором ядерних об'єктів у світі, принайми у Євросоюзі? Чи гроші блідої кремлівської молі не пахнуть?
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30.03.2023 12:58
+10
До Вашого відому, мордор країна, яка є членом МАГАТЕ (МАГАТЕ - міжнародна організація країн, які використовують ядерну енергію). На кожному об'єкті, де використовуються ядерні установки, є представництво цієї організації, без дозволу якого неможлива як експлуатація реактора, так і сертифікація ядерного палива. Без дозволу і відповідного сертифіката неможливі поставки ядерних зборок на діючі АЕС, збудовані мордором у Європі і їх експлуатація. МАГАТЕ може своїм рішенням зупинити роботу АЕС у будь якій країні. "Росатом" заробляє величезні кошти на загрузках енергоблоків АЕС Пакш (Мад'ярщина), АЕС Козлодуй (Болгарія), АЕС Кудамкулан (Індія), АЕС Дуковани і АЕС Темелін (Чехія) і ще багато країн, усього понад 60 енергоблоків. І ядерне пальне туди поставляється мордором за перевіркою і дозволом МАГАТЕ. Я розумію, що кацапи можуть завтра вийти з МАГАТЕ і плюнути на його дозволи і сертифікати, ось тільки не одна країна не прийме російське паливо, яке попаде під заборону. Повірте на слово, як працівнику АЕС з величезним стажем у керування реактором, МАГАТЕ вирішує усе і може, у будь-яку мить, встановити блокаду на будівництво, сервісне обслуговування АЕС та поставки ядерного палива "Росатомом" на діючі енергоблоки АЕС по усьому світу.
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30.03.2023 17:29
+9
Цей російський найманець по суті розписався в своїй повній неспроможності, а також і всієї цієї довбаної організації. Коли все йде добре, то вони жирують на внесках, а як якісь проблеми, то вони розводять руками і вдають з себе дурня.....до речі як всі ці міжнародні організації, включаючи ООН перш за все.
Так і не зрозумів навіщо взагалі їх колись заснували.
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30.03.2023 15:09
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Місяць добіг кінця, зарплатня з міждународних зборів на картку "капнула", а тепер пан Гроссі може сказати, що хрін з тою ЗАЕС, бо "там військ багато". А розглянути санкції проти атомної енергетики мордору слабо, щоб заборонити будівництво мордором ядерних об'єктів у світі, принайми у Євросоюзі? Чи гроші блідої кремлівської молі не пахнуть?
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30.03.2023 12:58 Відповісти
Яке відношення цей чувак має до санкцій? Із таким же результатом можна в спортлото писати.
Санкції не вводить ЕС через вето Угорщини, де працює Росатом. До Орбана звертайся.
А по суті- ситуація така, що може статися другий Чорнобиль.
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30.03.2023 13:12 Відповісти
Довбень, санкції може вводити МАГАТЕ по своїй лінії. Ця організація немає ніякого відношення до ЄС, ООН чи ще чогось.
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30.03.2023 15:04 Відповісти
Ще тебе імбецила тут не вистачало.
Недоумок, ти ще не написав, чи відноситься МАГАТЕ до спортолото, бо ніхто не в курсі.
Перед тим, булькати піною, підключи голову до електричної розетки, тобі допоможе.

Міжнародне агентство з атомної енергії позбавлене повноважень запроваджувати санкції щодо держав та їхніх урядів, зокрема й щодо Росії, повідомив гендиректор агенції Рафаель Гроссі.

"Ми повинні розрізняти країни, держави, уряди та функції МАГАТЕ. Агентство - це міжнародний регулюючий орган, який стежить за дотриманням гарантій безпеки, самою безпекою, за нерозповсюдженням ядерної зброї. І це не є мандатом МАГАТЕ накладати якісь санкції на якісь організації чи країни", - сказав він на брифінгу на Південноукраїнській АЕС у понеділок.
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30.03.2023 19:17 Відповісти
магате не обладает ни своей армией для защиты станции, ни правом вводить санкции.
чем сыпать оскорблениями, желательно открыть устав МАГАТЭ и почитать его.
ну или проверить, кто и почему блокирует санкции по атомке против РФ.
Гросси напротив - красавчик. Накачивает ситуацию как может, чтобы повлиять на венгров.
Венгрия наложит вето на любые энергетические санкции против РФ - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики.

Об этом он заявил в эфире венгерского государственного радио, сообщает https://www.reuters.com/world/europe/hungary-will-veto-eu-sanctions-russian-nuclear-energy-pm-orban-2023-01-27/ Reuters .

Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию Росатом под санкции, но Венгрия, которая имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом", блокирует такие намерения.

В интервью Орбан повторил, что на санкции по атомной энергетике "очевидно, необходимо наложить вето".

Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи", - сказал премьер Венгрии.

Агентство напоминает, что Венгрия, являющаяся членом ЕС, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении России из-за ее вторжения в Украину, заявляя, что они не смогли существенно ослабить Россию, в то же время рискуя уничтожить европейскую экономику.

Венгерская атомная электростанция "Пакш" имеет четыре небольших российских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт. Она производит примерно половину электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из России.

Согласно соглашению, подписанному в 2014 году с Россией, Венгрия преследует цель расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.
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30.03.2023 22:45 Відповісти
До Вашого відому, мордор країна, яка є членом МАГАТЕ (МАГАТЕ - міжнародна організація країн, які використовують ядерну енергію). На кожному об'єкті, де використовуються ядерні установки, є представництво цієї організації, без дозволу якого неможлива як експлуатація реактора, так і сертифікація ядерного палива. Без дозволу і відповідного сертифіката неможливі поставки ядерних зборок на діючі АЕС, збудовані мордором у Європі і їх експлуатація. МАГАТЕ може своїм рішенням зупинити роботу АЕС у будь якій країні. "Росатом" заробляє величезні кошти на загрузках енергоблоків АЕС Пакш (Мад'ярщина), АЕС Козлодуй (Болгарія), АЕС Кудамкулан (Індія), АЕС Дуковани і АЕС Темелін (Чехія) і ще багато країн, усього понад 60 енергоблоків. І ядерне пальне туди поставляється мордором за перевіркою і дозволом МАГАТЕ. Я розумію, що кацапи можуть завтра вийти з МАГАТЕ і плюнути на його дозволи і сертифікати, ось тільки не одна країна не прийме російське паливо, яке попаде під заборону. Повірте на слово, як працівнику АЕС з величезним стажем у керування реактором, МАГАТЕ вирішує усе і може, у будь-яку мить, встановити блокаду на будівництво, сервісне обслуговування АЕС та поставки ядерного палива "Росатомом" на діючі енергоблоки АЕС по усьому світу.
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30.03.2023 17:29 Відповісти
У вас в голові манна каша.
МАГАТЕ не може заборонити експлуатацію тих чи інших об' єктів, НАВІТЬ ІЗ ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН, які будуть впливати на рівень безпеки! Не існує правового механізму примусу!
Якщо паливо із будь- якої країни невідповідає стандартам безпеки МАГАТЕ, організаціє не може ЗАБОРОНИТИ його експлуатацію!
МАГАТЕ може випускати бріфінги, писати листи по усьому світові , зустрічатися із лідерами країн, але ще раз - НЕ ІСНУЄ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ примусу будь- якої країни щось не єксплуатувати.
Мало того- МАГАТЕ - це по суті громадська організація, і директор організації не може виключити , чи включити країну до учасників. На це потрібна згода усіх учасників.
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30.03.2023 19:29 Відповісти
Нужно понимать что Запорожская АЭС утрачена для Украины навсегда. Российские проектанты лучше всех знают, что на энергоблоке АЭС можно заменить все, кроме одного - корпуса реактора, так называемой шахты активной зоны, которую очень легко повредить и не будет возможности запустить реактор, а корпуса к ВВЭРам выпускала только раша, да и замена их на уже построенных блоках невозможна. Для вывода из строя реактора его не нужно взрывать, достаточно просто сбросить в шахту многотонную траверсу кольцевого крана и микротрещины в корпусе реактора гарантированы, а там при работе давление 160 кг/см2 и температура теплоносителя 315 градусов. Если орки будут уходить, они угробят реакторы, а нам оставят затраты на дезактивацию и консервацию загрязненного оборудования первого контура и переработку топлива, которое уже нельзя загружать в другие реакторы, даже такого же типа. Вот о чем сейчас должно беспокоится МАГАТЭ, а не играть в поцелуи с агрессором. К сожалению, этого не понимают "диванные защитники" пророссийского Гросси, которые начитались всякой ерунды в интернете и корчат из себя экспертов. Ядерная или радиационная аварии оркам не нужны, в вот такую гадость они нам оставят обязательно. Учите матчасть, меньше цитируйте большого любителя мордора и будет вам счастье. А насчет возможных аварий я уже написал одному умнику ниже. Кстати, пишу на неприятном мне языке специально для него.
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31.03.2023 09:22 Відповісти
Придурок, що по твоєму повинно чи може зробити МАГАТЕ, щоб росіяни не кидали кран- балку, чи сірники в реактор?
Заарештувати тих росіян?
Ще раз тобі пишу, магате- " добровільне об'є днання держав"! По суті- громадська організація!
Під десяток країн, що мають ядерну зброю- плювати хотіли на існування магете, чи юнеско, чи ще щось.
Ніяких, чуєш, імбеціл, ніяких правових повноважень у магате "накладати якісь санкції, чи щось забороняти"- НЕ ІСНУЄ!
Щоб зрозуміти таку просту річ, досить бути просто не імбецилом.
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31.03.2023 12:22 Відповісти
Яке ж ти ..., ще й уперте. Іди, холуй кацапський, ще трохи попрацюй на кремль, повилизуй мордорівських посіпак, може пуцькін подяку оголосить.
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31.03.2023 12:27 Відповісти
Дурнню, знання технічних підробиць функціонування кран- балки, не робить тебе спеціалістом у міжнародному праві. Коли ти почнеш розуміти такі речі- почнеться процес видужання .
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31.03.2023 12:48 Відповісти
Холуй московський, порахуй свої помилки і здригнись. Ще один знавець міжнародного права з Кацапєтовки знайшовся. ***** твій прогиб зарахував, скоро пришле подяку.
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31.03.2023 12:54 Відповісти
надеюсь все кто вас лизнул - боты, иначе снова страшно сколько в стране имбецилов. прямо весна 2019 года...
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30.03.2023 22:47 Відповісти
Забув написати Вам щодо можливості чергового Чернобиля. Можу Вас запевнити, що загроза ядерної аварія, схожої на чернобильську, на ЗАЕС неможлива і її трохи роздули політики. По-перше: це зовсім інший тип реактору, де створити критичну масу у будь-якій частині активної зоні ядерної установки неможливо із-за особливостей компанування загрузки реакторів типу ВВЕР-1000 (усі шість блоків ЗАЕС такого типу) за рахунок ТВС з вигораючим наповнювачем; по-друге реактори давно вигружені і ТВС зберігаються у басейнах вигрузки та витримки ядерного палива, які заповнені борним розчином, тим більше що перші контури розхолоджені вже майже рік. Щодо "катастрофічного зниження рівня води у Каховському водосховищі", то це було б, якби реактори були хоча б на МКУ (найнижчий рівень потужності нейтроного потоку, який можливо контролювати). Бузумовно, любий ядерний об'єкт несе у собі можливу небезпеку і експерементувати тут не треба.
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30.03.2023 18:07 Відповісти
Я хочу прдивитися на реакцію прогнозистів, коли снаряди почнуть падати у місця зберігання відпрацьованого ядерного палива.
Я так розумію, що "нічого не станеться" і ніякого забруднення территорії і Деіпра не відбудеться!
Ну Слава Богу, що ви усіх заспокоїли! А то якесь МАГАТЕ там колотиться чомусь, а насправді то їм зайнятися нічим.
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30.03.2023 19:08 Відповісти
я добавлю, что для ядерной катастрофы на ЗАЭС совершенно необязательно прямого попадания в отстойники. достаточно просто обесточить станцию и не сделать невозможной подачу даже топлива на охладители.
и все. несколько дней - перегрев реакторов - чернобыль. там ведь 5 блоков или шесть? вот шесть чернобылей. только покрупнее.
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30.03.2023 22:48 Відповісти
Специально для кацапа проведу на его родном мордоровском языке маленький ликбез. Между ядерной аварией, о которое тут так развопились "диванные эксперты, и радиационной очень большая разница. Ядерная происходит ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ достижения ядерном топливом критической массы и перехода, хотя бы его части в надкритическое состояние, то-есть начала неконтролируемого деления ядер урана с тенденцией к нарастанию. выход же радиактивных веществ или их нуклидов за пределы защитных устройств с загрязнение окружающей среды вследствие разрушения этих устройств приводит только к загрязнению локальной территории. Отстойники, о которых ты тут приплел, могут быть только в твоей голове, тепловыделяющие сборки с двуокисью урана хранятся минимум пять лет в бассейнах выдержки и перегрузки с целью снятия остаточного тепло- и энерговыделения, после чего топливо извлекается и хранится в защитных контейнерах на открытой площадке с обычной циркуляцией воздуха, при этом оно находится в герметичных ТВЭЛах. До этого оно хранится в растворе борированной воды не не предоставляет особой угрозы, выше поверхности воды никакой угрозы человеку нет. Необходимость охлаждения ТВС существует только на этапе недавнего извлечения из активной зоны реактора. Бассейны выдержки находятся внутри гермооблочки реактора, которая находится внутри защитной оболочки реакторного отделения (контаймента), расчитанного на поражения ракетным ударом или авиакрушения самого большого авиалайнера, поэтому особого вреда внешнее воздействие принести не может. Именно из-за отсутствия этих оболочек и был закрыт последний рабочий блок Чернобыльской АЕС. Потеря энергоснабжения очень опасно для РАБОТАЮЩИХ или только что остановленных и еще НЕРАСХОЛОЖЕННЫХ энергоблоков АЕС. На случай полного обесточения АЕС для работы систем расхолаживания автоматически резервные дизельные электростанции, которых три на каждую систему безопасности, которых тоже три на каждом енергоблоке. После остановки РДЭС включаются в работу источники автономного обеспечения систем расхолаживания по три на каждый энергоблок. Я проработал на АЕС больше тридцати лет и всегда был связан с системами управления и защит реактора и если говорю, чтобы подобные "эксперды" заткнулись, значит говорю не даром. Что касается МАГАТЭ, то именно устав этой организации определяет ее как РЕГУЛИРУЮЩУЮ и страны, входящие в нее берут на себя обязательства выполнять ее требования. Без разрешения инспекции МАГАТЭ (помимо разрешения собственных органов госатомнадзора) ни один отдел ядерного топлива ни одной АЕС не может принять в эксплуатацию ТВС с топливом, я уже не говорю о загрузке его в активную зону или вывод реактора хотя бы на МКУ (минимально контролируемый уровень). Вы не представляете себе какой ажиотаж среди эксплуатирующего персонала перед пуском блоков АЕС и связан он с контролем со стороны инспекций МАГАТЭ всех выполняемых работ и оформления документации. А блеет господин Гросси о своей неспособности что-либо изменить только потому, что не хочет что-то изменить. Россия является самым крупным вкладчиком взносов в копилку МАГАТЭ, а кто девушку "ужинает", тот ее и "танцует". Чтобы понять как относится глава МАГАТЭ к Украине посмотрите сюжеты кацапских каналов о его визите на ЗАЭС и вы увидите сколько там было обнимашек (в прямом смысле) с представителями "Росатома", в то время как персонал в форменной униформе украинского "Энергоатома" приветствовался издалека. Да, у МАГАТЭ нет своей армии и своей полиции, но у нее есть мировое влияние и решение о санкциях к "Росатом" поставит крест на сотрудничестве с ним любой организации. Но это потеря больших денег для руководства МАГАТЭ и поэтому оно играет в "не могу, там очень много войск". А вы, если дочитали до конца, уже молодец. Можете выпить воды, подумать, а уж потом писать всякую хрень.
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31.03.2023 07:40 Відповісти
Да, забыл написать, что реакторы ЗАЭС не работают уже почти год и топливо из них выгружено. На станции не хватает персонала для ее запуска.
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31.03.2023 07:43 Відповісти
Десь шарилося місяць, а тепер приїхало відбувайло і вже бач, захистити неможливо. Лайно гейрапейське!
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30.03.2023 13:18 Відповісти
вы в своем уме? даже ботом надо быть в адеквате.
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30.03.2023 23:04 Відповісти
Ти звідки думки свої черпаєш? Тобі боти мабуть сняться вже ). А щодо адекватності, то спочатку вичави з себе "бото-фобію", потім поговоримо про адекватність!
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01.04.2023 01:59 Відповісти
Цей російський найманець по суті розписався в своїй повній неспроможності, а також і всієї цієї довбаної організації. Коли все йде добре, то вони жирують на внесках, а як якісь проблеми, то вони розводять руками і вдають з себе дурня.....до речі як всі ці міжнародні організації, включаючи ООН перш за все.
Так і не зрозумів навіщо взагалі їх колись заснували.
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30.03.2023 15:09 Відповісти
заснували їх для того, щоб вони запроваджували порядок і гармонію, але, як це завше буває у людей, за часом там понабивалося корупціонерів і короїдів, і не без допомоги ворогів деомкратичного Світу, і все зсередини почало псутися.
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30.03.2023 16:20 Відповісти
А знаете ли вы, кто именно в этом виноват???
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30.03.2023 15:35 Відповісти
Магате як і ООН цілком політична структура яка нічого не хоче вирішувати і робити.
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30.03.2023 16:11 Відповісти
а цу них есть такие возможности? у них нет своей армии, нет права вводить санкции.
к чему ваши истерики?
Венгрия наложит вето на любые энергетические санкции против РФ - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики.

Об этом он заявил в эфире венгерского государственного радио, сообщает https://www.reuters.com/world/europe/hungary-will-veto-eu-sanctions-russian-nuclear-energy-pm-orban-2023-01-27/ Reuters .

Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию Росатом под санкции, но Венгрия, которая имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом", блокирует такие намерения.

В интервью Орбан повторил, что на санкции по атомной энергетике "очевидно, необходимо наложить вето".

Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи", - сказал премьер Венгрии.
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30.03.2023 23:06 Відповісти
Лахта, тобі відніше
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31.03.2023 13:18 Відповісти
заголовок дурнуватий
звучить як,
ЗАЕС коро ібане...
не треба шокувати людей, аби підняти рейтинг статті.
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30.03.2023 16:26 Відповісти
ООН та МАГАТЕ вмивають руки..
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30.03.2023 16:57 Відповісти
Канструктівний таваріщ!
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30.03.2023 17:50 Відповісти
"ми нічого не робили, але зробили все, що можна" - десь так
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30.03.2023 18:30 Відповісти
макаронник він і є макаронник... це,всерівно що дранік....
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30.03.2023 20:50 Відповісти
А ти, падло, хоть раз пробував захистити?
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31.03.2023 09:53 Відповісти

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