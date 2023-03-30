Очільник МАГАТЕ заявив, що Запорізьку АЕС вже неможливо захистити (оновлено)
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після візиту на окуповану росіянами Запорізьку АЕС заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована станція, значно збільшилася, і її більше неможливо захистити.
Про це пише Sky News.
"Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити АЕС неможливо", – сказав він.
У заяві Гроссі за підсумками візиту на Запорізьку АЕС, оприлюдненій на сайті МАГАТЕ, уточнюється, що голова організації зауважив "явні ознаки збільшення військової присутності в регіоні".
"Очевидно, що військова активність посилюється у всьому цьому регіоні. Відверто говорять про наступ і контрнаступ. Цю територію чекає, можливо, більш небезпечна фаза з точки зору продовження конфлікту", – наводяться у повідомленні слова Гроссі.
Водночас голова МАГАТЕ заявив про намір продовжувати дипломатичні зусилля, щоб захистити станцію та запобігти можливій ядерній аварії, яка матиме серйозні наслідки для людей і навколишнього середовища в Україні та інших країнах.
Згідно із повідомленням, Гроссі обговорював це питання під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Запоріжжі і зазначив, що незабаром може знову поїхати до Росії для подальших переговорів.
Він констатував, що після невдалих переговорів про створення зони безпеки навколо станції планує зосередитися на тому, "чого слід уникати для забезпечення її захисту, а не на територіальних аспектах".
"Робота триває. Дуже, дуже важливо, щоб ми погодилися щодо фундаментального принципу, згідно з яким атомна станція не повинна бути атакована ні за яких обставин, і вона також не повинна використовуватися для нападу на інших", – сказав Гроссі.
Як повідомлялося, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Гроссі здійснив другий візит на окуповану Запорізьку АЕС. Його метою було побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС від вересня 2022 року.
Ще у січні Рафаель Гроссі заявляв про певний прогрес у питанні створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Він неодноразово обговорював це питання, у тому числі, з офіціними особами в Росії. Утім, у березні він повідомив, що МАГАТЕ відмовилося від своєї пропозиції створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.
Раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.
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Санкції не вводить ЕС через вето Угорщини, де працює Росатом. До Орбана звертайся.
А по суті- ситуація така, що може статися другий Чорнобиль.
Недоумок, ти ще не написав, чи відноситься МАГАТЕ до спортолото, бо ніхто не в курсі.
Перед тим, булькати піною, підключи голову до електричної розетки, тобі допоможе.
Міжнародне агентство з атомної енергії позбавлене повноважень запроваджувати санкції щодо держав та їхніх урядів, зокрема й щодо Росії, повідомив гендиректор агенції Рафаель Гроссі.
"Ми повинні розрізняти країни, держави, уряди та функції МАГАТЕ. Агентство - це міжнародний регулюючий орган, який стежить за дотриманням гарантій безпеки, самою безпекою, за нерозповсюдженням ядерної зброї. І це не є мандатом МАГАТЕ накладати якісь санкції на якісь організації чи країни", - сказав він на брифінгу на Південноукраїнській АЕС у понеділок.
чем сыпать оскорблениями, желательно открыть устав МАГАТЭ и почитать его.
ну или проверить, кто и почему блокирует санкции по атомке против РФ.
Гросси напротив - красавчик. Накачивает ситуацию как может, чтобы повлиять на венгров.
Венгрия наложит вето на любые энергетические санкции против РФ - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики.
Об этом он заявил в эфире венгерского государственного радио, сообщает https://www.reuters.com/world/europe/hungary-will-veto-eu-sanctions-russian-nuclear-energy-pm-orban-2023-01-27/ Reuters .
Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию Росатом под санкции, но Венгрия, которая имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом", блокирует такие намерения.
В интервью Орбан повторил, что на санкции по атомной энергетике "очевидно, необходимо наложить вето".
Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи", - сказал премьер Венгрии.
Агентство напоминает, что Венгрия, являющаяся членом ЕС, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении России из-за ее вторжения в Украину, заявляя, что они не смогли существенно ослабить Россию, в то же время рискуя уничтожить европейскую экономику.
Венгерская атомная электростанция "Пакш" имеет четыре небольших российских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт. Она производит примерно половину электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из России.
Согласно соглашению, подписанному в 2014 году с Россией, Венгрия преследует цель расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.
МАГАТЕ не може заборонити експлуатацію тих чи інших об' єктів, НАВІТЬ ІЗ ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН, які будуть впливати на рівень безпеки! Не існує правового механізму примусу!
Якщо паливо із будь- якої країни невідповідає стандартам безпеки МАГАТЕ, організаціє не може ЗАБОРОНИТИ його експлуатацію!
МАГАТЕ може випускати бріфінги, писати листи по усьому світові , зустрічатися із лідерами країн, але ще раз - НЕ ІСНУЄ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ примусу будь- якої країни щось не єксплуатувати.
Мало того- МАГАТЕ - це по суті громадська організація, і директор організації не може виключити , чи включити країну до учасників. На це потрібна згода усіх учасників.
Заарештувати тих росіян?
Ще раз тобі пишу, магате- " добровільне об'є днання держав"! По суті- громадська організація!
Під десяток країн, що мають ядерну зброю- плювати хотіли на існування магете, чи юнеско, чи ще щось.
Ніяких, чуєш, імбеціл, ніяких правових повноважень у магате "накладати якісь санкції, чи щось забороняти"- НЕ ІСНУЄ!
Щоб зрозуміти таку просту річ, досить бути просто не імбецилом.
Я так розумію, що "нічого не станеться" і ніякого забруднення территорії і Деіпра не відбудеться!
Ну Слава Богу, що ви усіх заспокоїли! А то якесь МАГАТЕ там колотиться чомусь, а насправді то їм зайнятися нічим.
и все. несколько дней - перегрев реакторов - чернобыль. там ведь 5 блоков или шесть? вот шесть чернобылей. только покрупнее.
Так і не зрозумів навіщо взагалі їх колись заснували.
к чему ваши истерики?
Венгрия наложит вето на любые энергетические санкции против РФ - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики.
Об этом он заявил в эфире венгерского государственного радио, сообщает https://www.reuters.com/world/europe/hungary-will-veto-eu-sanctions-russian-nuclear-energy-pm-orban-2023-01-27/ Reuters .
Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию Росатом под санкции, но Венгрия, которая имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом", блокирует такие намерения.
В интервью Орбан повторил, что на санкции по атомной энергетике "очевидно, необходимо наложить вето".
Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи", - сказал премьер Венгрии.
звучить як,
ЗАЕС коро ібане...
не треба шокувати людей, аби підняти рейтинг статті.