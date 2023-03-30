Очільник МАГАТЕ заявив, що Запорізьку АЕС вже неможливо захистити (оновлено)

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після візиту на окуповану росіянами Запорізьку АЕС заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована станція, значно збільшилася, і її більше неможливо захистити.

Про це пише Sky News.



"Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити АЕС неможливо", – сказав він.

У заяві Гроссі за підсумками візиту на Запорізьку АЕС, оприлюдненій на сайті МАГАТЕ, уточнюється, що голова організації зауважив "явні ознаки збільшення військової присутності в регіоні".

"Очевидно, що військова активність посилюється у всьому цьому регіоні. Відверто говорять про наступ і контрнаступ. Цю територію чекає, можливо, більш небезпечна фаза з точки зору продовження конфлікту", – наводяться у повідомленні слова Гроссі.

Водночас голова МАГАТЕ заявив про намір продовжувати дипломатичні зусилля, щоб захистити станцію та запобігти можливій ядерній аварії, яка матиме серйозні наслідки для людей і навколишнього середовища в Україні та інших країнах.

Згідно із повідомленням, Гроссі обговорював це питання під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Запоріжжі і зазначив, що незабаром може знову поїхати до Росії для подальших переговорів.

Він констатував, що після невдалих переговорів про створення зони безпеки навколо станції планує зосередитися на тому, "чого слід уникати для забезпечення її захисту, а не на територіальних аспектах".

"Робота триває. Дуже, дуже важливо, щоб ми погодилися щодо фундаментального принципу, згідно з яким атомна станція не повинна бути атакована ні за яких обставин, і вона також не повинна використовуватися для нападу на інших", – сказав Гроссі.

Як повідомлялося, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Гроссі здійснив другий візит на окуповану Запорізьку АЕС. Його метою було побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС від вересня 2022 року.

Ще у січні Рафаель Гроссі заявляв про певний прогрес у питанні створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Він неодноразово обговорював це питання, у тому числі, з офіціними особами в Росії. Утім, у березні він повідомив, що МАГАТЕ відмовилося від своєї пропозиції створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.