Галущенко закликав енергетичні компанії поділитися надприбутками з Україною. Литовська компанія погодилася

Надприбутки, які отримали великі енергетичні компанії внаслідок війни в Україні, оцінюються у $200 млрд. Було б чесно спрямувати частину з них на відновлення України.

Про це в інтервʼю Politico заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Forbes.

Непередбачений прибуток, який отримали великі енергокомпанії оцінюється у $200 млрд, зазначив Галущенко.

За його словами, компаніям варто допомогти відновити українську інфраструктуру, адже їхні прибутки зросли, "бо ми боремося через війну".

"Я думаю, було б справедливо поділитись цими грошима з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетичний сектор", – пояснив міністр.

Як зазначив Галущенко, литовська компанія Ignitis Group вже збирається направити близько 10% свого прибутку на допомогу у відновленні України, і запропонував більшим компаніям наслідувати її приклад.

Міністр також закликав закрити лазівки для обходу міжнародних санкцій проти енергоресурсів із Росії, щоб запобігти "нескінченній війні".