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Галущенко закликав енергетичні компанії поділитися надприбутками з Україною. Литовська компанія погодилася

галущенко

Надприбутки, які отримали великі енергетичні компанії внаслідок війни в Україні, оцінюються у $200 млрд. Було б чесно спрямувати частину з них на відновлення України.

Про це в інтервʼю Politico заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Forbes.

Непередбачений прибуток, який отримали великі енергокомпанії оцінюється у $200 млрд, зазначив Галущенко.

За його словами, компаніям варто допомогти відновити українську інфраструктуру, адже їхні прибутки зросли, "бо ми боремося через війну".

"Я думаю, було б справедливо поділитись цими грошима з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетичний сектор", – пояснив міністр.

Як зазначив Галущенко, литовська компанія Ignitis Group вже збирається направити близько 10% свого прибутку на допомогу у відновленні України, і запропонував більшим компаніям наслідувати її приклад.

Міністр також закликав закрити лазівки для обходу міжнародних санкцій проти енергоресурсів із Росії, щоб запобігти "нескінченній війні".

Автор: 

прибуток (1798) Галущенко (205) Міненерго (917)


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Шас, ахметовы с каломойшами и иже с ними разбегуться для поделится. Вот только старт от Богдана на Софийке возьмут. Низкий.
P.S. Ну ларёк, или два, покрасить смогут. Лет через пять.
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30.03.2023 12:15 Відповісти

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