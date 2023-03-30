Галущенко закликав енергетичні компанії поділитися надприбутками з Україною. Литовська компанія погодилася
Надприбутки, які отримали великі енергетичні компанії внаслідок війни в Україні, оцінюються у $200 млрд. Було б чесно спрямувати частину з них на відновлення України.
Про це в інтервʼю Politico заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Forbes.
Непередбачений прибуток, який отримали великі енергокомпанії оцінюється у $200 млрд, зазначив Галущенко.
За його словами, компаніям варто допомогти відновити українську інфраструктуру, адже їхні прибутки зросли, "бо ми боремося через війну".
"Я думаю, було б справедливо поділитись цими грошима з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетичний сектор", – пояснив міністр.
Як зазначив Галущенко, литовська компанія Ignitis Group вже збирається направити близько 10% свого прибутку на допомогу у відновленні України, і запропонував більшим компаніям наслідувати її приклад.
Міністр також закликав закрити лазівки для обходу міжнародних санкцій проти енергоресурсів із Росії, щоб запобігти "нескінченній війні".
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P.S. Ну ларёк, или два, покрасить смогут. Лет через пять.