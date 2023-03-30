На Київщині викрили масштабну схему реалізації нелегальних електронних цигарок та тютюну, вилучили продукції на 100 мільйонів. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему реалізації нелегальних електронних цигарок та тютюну для кальяну на Київщині. Під час обшуків було вилучено продукції на майже 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужжба БЕБ.

Зазначається, що товари були ввезені в Україну з порушенням митного законодавства та без марок акцизного податку.

Слідство встановило групу осіб, які організували транспортування електронних сигарет та тютюну для кальяну для подальшого роздрібного збуту.

Детективи обшукали два вантажні автомобіл. Під час огляду вилучено 677 картонних коробок та 22 будівельних мішка з електронними тютюновими виробами. Орієнтовна вартість вилученого контрафакту становить близько 100 млн грн.

Також встановлюються обставини за фактом підробки зазначеними особами самої марки акцизного податку.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України здійснюють детективи територіального управління БЕБ в у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.