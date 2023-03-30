Часткові відключення світла через наслідки негоди можливі в Одеській та Чернігівській областях, – Міненерго

Станом на 30 березня українська енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності. Водночас унаслідок негоди ще можливі відключення на Одещині та Чернігівщині.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Також упродовж доби було завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни.

"Однак у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення", – зауважив очільник Міненерго.

Крім того, частково відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Як повідомлялося, 29 березня внаслідок негоди були часткові знеструмлення споживачів у 12 областях.