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Новини
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Із липня ПДВ на пальне повернеться на рівень 20%, – Гетманцев

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає РБК-Україна.

"Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", – зазначив він в інтерв’ю виданню.

За словами нардепа, з 1 липня ПДВ на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.

"Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", – додав Гетманцев.

Як напередодні повідомив очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, влада України планує з липня 2023 року повернути податки на той рівень, на якому вони знаходилися до початку повномасштабної війни, а також відновити перевірки бізнесу.

Нагадаємо, у березні 2022 року ВР ухвалила закон, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.

У вересні було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, але ПДВ залишився на рівні 7%.

Автор: 

бензин (1104) ПДВ (414) паливо (479) Гетманцев (468)


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Топ коментарі
+26
****! Но что еще нужно, чтобы понять, что Третьякова и Гетманцев , такие же враги Украины, как и путлер?
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30.03.2023 11:33
+24
+13% от этого совкодрочера от экономики означает минимум +13% на ВСЕ виды товаров и услуг, от продовольственной группы до гвоздя и презерватива которым его папа вовремя не воспользовался, тем самым допустил ошибку.
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30.03.2023 11:31
+11
помилкою було твоє народження!!!
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30.03.2023 11:33
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+13% от этого совкодрочера от экономики означает минимум +13% на ВСЕ виды товаров и услуг, от продовольственной группы до гвоздя и презерватива которым его папа вовремя не воспользовался, тем самым допустил ошибку.
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30.03.2023 11:31 Відповісти
маловато будет...
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30.03.2023 11:32 Відповісти
****! Но что еще нужно, чтобы понять, что Третьякова и Гетманцев , такие же враги Украины, как и путлер?
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30.03.2023 11:33 Відповісти
помилкою було твоє народження!!!
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30.03.2023 11:33 Відповісти
Z yazyka znyaly !
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30.03.2023 20:43 Відповісти
Идиот ! Очередной проФФесор не знает про калькулятор - это минимум + 5,00 грн/литр.
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30.03.2023 11:46 Відповісти
Когда уже к маме этого выходца из лотерейного бизгеса придут с обыском,всем же известно,что майна на ней много,а уплаченных налогов почти ноль.
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30.03.2023 11:54 Відповісти
Це разом з підвищенням тарифів на електроенергію призведе до ще більшого росту цін, які і без того щодня зростають на все. З таким підходом сюди не те що не будуть повертатися біженці з ЄС, а ті що залишилися силою прориватимуть кордони, бо втрачати вже нічого. Жодного патріотизму не вистачить на те, аби жити в воюючий країні з найнижчими зарплатами та найвищими цінами і спостерігати як щодня зростають апетити можновладців, які і так ні в чому собі не відмовляють.
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30.03.2023 11:58 Відповісти
А що війна закінчилась і людям сало легше жити? Зрозуміло ж, що підвищення ціни на пальне потягне всі ціни вгору
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30.03.2023 12:02 Відповісти
Нічого страшного, вони піднімуть зарплату.
Собі.
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30.03.2023 13:12 Відповісти
Ощіпувач гусей, а коли повернете декларування своїх жебрацьких статків?
А то все для наріду стараєтесь бідосі, можете й пупи понадривати.
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30.03.2023 12:02 Відповісти
Зелёные дебилы, повышение цен на бензин - основная причина инфляции!!!
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30.03.2023 12:12 Відповісти
От уже нагородив Бог нас з вами ціми ушльопками.
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30.03.2023 12:14 Відповісти
Ну вообще то на выборы не Бог ходил
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31.03.2023 10:13 Відповісти
А таке прислів'я ти чув що:- ми всі під Богом?А то шо він пастух а ми всі вівці це теж тобі ні чого не каже?А на все воля Божья?Це ні я придумав
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31.03.2023 17:18 Відповісти
То есть ты реально думаешь, что Творцу всего сущего больше дел других нету, кроме как управлять каждым нашим шагом? А зачем тогда Он нам мозги дал? Да и вообще зачем создал по образу и подобию своему? И еще, а ты слышал такое - на Бога надейся, а сам не плошай.
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03.04.2023 09:44 Відповісти
ця зелена ****** працює на фсб
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30.03.2023 12:21 Відповісти
Послухайте до речі Рябцева, толково роз'яснив, що рішення про зниження ставки ПДВ було спрямоване на те, щоб наповнити ринок. Це було одним із заходів, які дозволили уникнути кризи на ринку пального, тобто суттєвої нестачі. Наразі постачання не викликають якихось побоювань, тому повернення ПДВ у повному обсязі є цілком логічним. Не виключено, що повернеться й акцизний податок у повному обсязі, що також буде логічним за нинішніх умов
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30.03.2023 12:32 Відповісти
Помилковим було допустити вас до влади
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30.03.2023 12:54 Відповісти
Я не розумію, чому люди не розуміють, що держава має зводити бюджет самостійно, і не за рахунок коштів фінансових запозичень. Для цього потрібно збільшувати дохідну частину бюджету, а податки від торгівлі нафтопродуктами є суттєвим внеском. При чому у Европі з їхніми цінами на бензин ніхто не скаржиться, а у нас постійний гвалт з будь якого приводу. Аж бісить
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30.03.2023 13:09 Відповісти
Жіночко, в Європейських країнах бюджет не розкрадається у масштабах більше 50%, в деяких країнах не розкрадається взагалі.
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30.03.2023 14:59 Відповісти
А можно я Вам буду присылать свои счета и чеки из магазинов? Вы ж не будете крепко кричать?
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30.03.2023 15:43 Відповісти
Кацапка с сегодняшней регистрацией - зачем ты пишешь українською мовою?
В Европе твой Геть-манцев вместо с тобой и Сивковичем уже сидел бы пожызненное
Народу Украины посрать на "дохідну частину бюджету", которая разворовывается чуть более чем полностью зелёной шоблой
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30.03.2023 23:58 Відповісти
А що таке це ПДВ бо якщо хтось щось купив за 40 а продає по 50 то ПДВ нараховуються на суму 50 а не 10 і якого біса ПДВ відраховують з зарплатні 20 % потім ще 20% в магазині да решта податків і ВУАЛЯ - 50% податків .
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30.03.2023 13:29 Відповісти
Ну так, само жнива мають початися, як же пропустити таку можливість.
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30.03.2023 15:31 Відповісти
- а чего там хотят матросики на улице?
- хотят, чтобы не было богатых...
- странно, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных...
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30.03.2023 15:48 Відповісти
Ну як бочки ростуть як гриби, то може ПДВ взагалі відмінити нафіг - хай конкурують? Бо цей налог платять тільки прості люди у кожному чеку, а державі з того не доходить нічого через "скрутки".
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30.03.2023 15:52 Відповісти
Можно ждать подорожчення нафтопродукції 25%
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30.03.2023 16:03 Відповісти
"Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням.."
Помилковим рішенням було привести до влади зелений квартал 95..
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30.03.2023 16:42 Відповісти
не зрозумів як підняття податку зменшить кількість "чорних" заправок...
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30.03.2023 17:58 Відповісти
От понижения НДС выиграли только частные перевозчики, работающие за кэш. Официальные перевозчики 13% разницы НДС в топливе уплачивали в виде НДС обязательств в бюджет. Частники могли снизить цену и лучше конкурировать с официалами. Зато у налоговой появилась доп.возможность пдоить частников. Для этого дебил-Гетьманцев эту чушь и затеял…
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30.03.2023 18:30 Відповісти
Цена бенза как в Европе, а зп тоже наверно 2000$
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30.03.2023 19:15 Відповісти
Ну ви і смешні , ви шо забули в якой державі жівете
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30.03.2023 19:16 Відповісти
Може пора уже этих всех гетманцев, третьяковых, арахамий и всех, связанных с найвеличнишим лидором всея вселенной готовить к верёвке и мылу? Бо мы подохнем сами, пока они хазяйнуют
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30.03.2023 22:03 Відповісти
Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·

58 мин

Почему Гетманцев заговорил о поднятии налогов и проверках ? Ведь запад дает денег более чем достаточно что бы не собирать налоги вовсе . Но .. эти западные денег под присмотром целого департамента из США а налоги самобраные в Украине можно как и прежде без наказано воровать
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30.03.2023 23:03 Відповісти
Пока эта тварь не будет висеть на фонаре на Хрещатике, рядом с другими представители зелёной шоблы - улучшений в экономике не будет
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31.03.2023 00:05 Відповісти
Какой же бред что снижение налогов не влияет на коррупцию. Просто походу черные делки не могут конкурировать с официальными заправками. Хотите найти коррупционера- посмотрите кто громче всех визжит что нужно поднять налоги
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31.03.2023 00:44 Відповісти

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