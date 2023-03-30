Із липня ПДВ на пальне повернеться на рівень 20%, – Гетманцев
Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає РБК-Україна.
"Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", – зазначив він в інтерв’ю виданню.
За словами нардепа, з 1 липня ПДВ на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.
"Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", – додав Гетманцев.
Як напередодні повідомив очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, влада України планує з липня 2023 року повернути податки на той рівень, на якому вони знаходилися до початку повномасштабної війни, а також відновити перевірки бізнесу.
Нагадаємо, у березні 2022 року ВР ухвалила закон, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.
У вересні було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, але ПДВ залишився на рівні 7%.
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Собі.
А то все для наріду стараєтесь бідосі, можете й пупи понадривати.
В Европе твой Геть-манцев вместо с тобой и Сивковичем уже сидел бы пожызненное
Народу Украины посрать на "дохідну частину бюджету", которая разворовывается чуть более чем полностью зелёной шоблой
- хотят, чтобы не было богатых...
- странно, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных...
Помилковим рішенням було привести до влади зелений квартал 95..
@Vjt3M71hyLgqUCg
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58 мин
Почему Гетманцев заговорил о поднятии налогов и проверках ? Ведь запад дает денег более чем достаточно что бы не собирать налоги вовсе . Но .. эти западные денег под присмотром целого департамента из США а налоги самобраные в Украине можно как и прежде без наказано воровать