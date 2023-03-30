Із липня ПДВ на пальне повернеться на рівень 20%, – Гетманцев

Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає РБК-Україна.

"Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", – зазначив він в інтерв’ю виданню.

За словами нардепа, з 1 липня ПДВ на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.

"Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", – додав Гетманцев.

Як напередодні повідомив очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, влада України планує з липня 2023 року повернути податки на той рівень, на якому вони знаходилися до початку повномасштабної війни, а також відновити перевірки бізнесу.

Нагадаємо, у березні 2022 року ВР ухвалила закон, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.

У вересні було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, але ПДВ залишився на рівні 7%.