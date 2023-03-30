Японія надасть Україні $400 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури

Японія виділяє $400 млн на відновлення України. Кошти будуть виділені в межах Програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що за ці гроші планується закупити обладнання та послуги, необхідні для відбудови.

Відповідні документи підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

"Тільки з початку цього року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення України понад $650 млн. Завдяки цим коштам ми отримуємо можливість оперативно відновлювати критичну інфраструктуру, покращувати економічну ситуацію в громадах та створювати умови для повернення українців додому", – зазначив міністр.

Наголошується, що рішення про виділення $400 млн буде найближчим часом фіналізовано укладенням відповідної грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), яке координує офіційну допомогу уряду Японії іншим державам.

Також японський уряд виділить $70 млн грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.