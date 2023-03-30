Кількість угонів авто в Україні за минулий рік зросла майже вдвічі, – "Опендатабот"

Упродовж 2022 року в Україні було відкрито 4 194 кримінальних проваджень щодо незаконного заволодіння транспортним засобом. Це найбільший сплеск, починаючи від 2017 року, та майже в два рази більше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що починаючи від 2017 року кількість відкритих проваджень щодо викрадення авто щорічно зменшувалася – в середньому, на 25%. За останні 10 років найменшу кількість проваджень було зареєстровано у 2021 році – 2 894, в середньому, це 240 справ на місяць.

У 2022 році середньомісячний показник сягнув 350 проваджень. Таке зростання загалом пов’язано зі сплеском автоугонів навесні 2022 року.

Так, у березні-травні 2022 зареєстровано 1956 справ про крадіжку авто. Це майже половина усіх проваджень, зареєстрованих за рік. Навесні, в середньому, реєструвалося 650 проваджень на місяць.

Влітку середні показники автовикрадень впали – до 350 проваджень, восени – до 240 проваджень на місяць, до рівня 2021 року. Вже у грудні було зареєстровано найменшу кількість автоугонів за рік – 100.

У 2023 році кількість проваджень про крадіжки авто є навіть нижчою за показники до повномасштабного вторгнення РФ. За перші два місяці 2023 року було зареєстровано 310 нових проваджень, що на 20% менше, ніж за січень-лютий 2022 року.

Якщо у 2021 році до суду доходила кожна друга справа, то у 2022 році на судовий розгляд потрапляло лише кожне п’яте провадження про викрадення авто.