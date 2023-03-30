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У Берліні відкривають центр видачі українських документів

паспорт

У Берліні 31 березня у тестовому режимі запрацює центр з оформлення паспортних документів громадянам України.

Про це повідомляє пресслужба "Паспортного сервісу".

Зазначається, що центр обслуговування громадян відкриється за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів здійснюватиметься з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за "живою" чергою.

Про повноцінний запуск роботи центру обіцяють повідомити на офіційних ресурсах ДП "Документ".

Підрозділи ДП "Документ" вже працюють у Польщі – 3 стаціонарні і 1 мобільний (Варшава, Краків, Вроцлав і Гданськ), Туреччині, Чехії (Прага) та Словаччині (Братислава).

Автор: 

Берлін (40) Німеччина (1874) паспорт (233) біометричні паспорти (96)


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Більше 100 ойро за пачпорт то, мабуть, зовсім недорого. Бариги кончені.
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30.03.2023 11:13 Відповісти
Порівняй зарплату в Україні і Німеччині. Хай суки платять
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30.03.2023 14:22 Відповісти
Цікаво, а кацапи за хабарі зможуть там наші паспорти отримувати?

Ім же для майбутнього життя зараз треба своїх з двоголовою куркою позбуватися, а з нашим паспортом зараз усі кордони відкриті.
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30.03.2023 11:27 Відповісти
Вже давно купують.
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30.03.2023 12:52 Відповісти
а для кого ж у Берліні центр видачі українських документів відкривати, не у Київ же москальні їхати...
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30.03.2023 12:58 Відповісти
Ви жартуєте чи серьозно так і є?
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30.03.2023 13:29 Відповісти
а зачем им это, какие основания.
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30.03.2023 18:37 Відповісти
В 90-х аби оформити закордонний паспорт, треба було пред'явити військовий квиток чи приписне свідоцтво з актуальними данними. Чому під час мобілізації в Україні, на бидло яке виїхало з країни, не поширюються загальна мобілізація?!
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30.03.2023 14:25 Відповісти

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