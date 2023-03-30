У Берліні відкривають центр видачі українських документів
У Берліні 31 березня у тестовому режимі запрацює центр з оформлення паспортних документів громадянам України.
Про це повідомляє пресслужба "Паспортного сервісу".
Зазначається, що центр обслуговування громадян відкриється за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.
На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів здійснюватиметься з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за "живою" чергою.
Про повноцінний запуск роботи центру обіцяють повідомити на офіційних ресурсах ДП "Документ".
Підрозділи ДП "Документ" вже працюють у Польщі – 3 стаціонарні і 1 мобільний (Варшава, Краків, Вроцлав і Гданськ), Туреччині, Чехії (Прага) та Словаччині (Братислава).
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Ім же для майбутнього життя зараз треба своїх з двоголовою куркою позбуватися, а з нашим паспортом зараз усі кордони відкриті.