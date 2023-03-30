У Берліні відкривають центр видачі українських документів

У Берліні 31 березня у тестовому режимі запрацює центр з оформлення паспортних документів громадянам України.

Про це повідомляє пресслужба "Паспортного сервісу".

Зазначається, що центр обслуговування громадян відкриється за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів здійснюватиметься з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за "живою" чергою.

Про повноцінний запуск роботи центру обіцяють повідомити на офіційних ресурсах ДП "Документ".

Підрозділи ДП "Документ" вже працюють у Польщі – 3 стаціонарні і 1 мобільний (Варшава, Краків, Вроцлав і Гданськ), Туреччині, Чехії (Прага) та Словаччині (Братислава).