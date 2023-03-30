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Гендиректор МАГАТЕ поїхав із Запорізької АЕС

гроссі,рафаель

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі ввечері 29 березня покинув Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що другий з початку повномасштабної війни РФ проти України візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Європі атомну станцію тривав кілька годин.

"Рафаель Гроссі повернувся на підконтрольну Україні територію разом з експертами постійної місії Агентства, які перебували на ЗАЕС до сьогоднішньої ротації. Стежити за ситуацією на станції продовжать інші представники МАГАТЕ", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ще у січні Рафаель Гроссі заявляв про певний прогрес у питанні створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Він неодноразово обговорював це питання, у тому числі, з офіціними особами в Росії. Утім, у березні він повідомив, що МАГАТЕ відмовилося від своєї пропозиції створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.

Автор: 

МАГАТЕ (192) Енергоатом (1194) Запорізька АЕС (342) Рафаель Гроссі (47)


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