Суд продовжив арешт експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву до 27 травня

Шевченківський районний суд міста Києва 29 березня задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і продовжив строк тримання під вартою експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва на 60 діб – тобто, до 27 травня.

Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми".

Зазначається, що в Офісі генерального прокурора своє клопотання обґрунтували необхідністю продовжувати слідчі дії у справі за обвинуваченнями проти Богуслаєва, а також – у зв’язку з оголошенням екскерівнику "Мотор Січі" нової підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України.

"Сам В’ячеслав Богуслаєв усі обвинувачення заперечує. Під час судового засідання він заявив, що до нього особисто ніхто з військових із таким запитом не звертався, а зняття деталей пояснив звичайним робочим процесом", – пишуть журналісти.

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Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.