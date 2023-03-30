Швейцарія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії

Влада Швейцарії слідом за Європейським Собзом ввела 10 пакет санкцій проти Росії.

"Федеральна рада ввела нові обмеження проти Росії, вживши заходів, нещодавно вжитих ЄС у рамках 10 пакету санкцій", - йдеться в повідомленні швейцарського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що швейцарські заходи набрали чинності з 20:00 за місцевим часом 29 березня.

Зокрема, зазначено в повідомленні, йдеться про заборону для громадян РФ обіймати посади у відомствах, які керують життєво важливою інфраструктурою в Швейцарії, а також про посилення заходів контролю та обмежень щодо, зокрема, товарів подвійного призначення.

При цьому влада Швейцарії "створила можливість дозволяти надання активів або економічних ресурсів фізичній або юридичній особі, компанії або організації, які перебувають під санкціями, якщо цього вимагає захист інтересів Швейцарії".

25 лютого ЄС прийняв пакет санкцій, який включає обмеження проти трьох російських банків, на імпорт асфальту, синтетичного каучуку, забороняє транзит через Росію товарів та технологій подвійного призначення, а також обмеження на адресу семи іранських виробників БПЛА.

Пакет санкцій включає обмеження на експорт важливих технологій та промислових товарів, зокрема електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, наприклад, снігоходів, деталей машин, запчастин для них, будівельних товарів та конструкцій, товарів, що використовуються в авіаційній промисловості.

Також була введена заборона на надання потужностей для зберігання газу (за винятком частини, що відноситься до об'єктів СПГ) громадянам Росії, щоб захистити безпеку постачання газу ЄС і "уникнути використання Росією своїх поставок газу як зброї та ризиків маніпулювання ринком".

Крім цього, запроваджено заборону на участь громадян Росії в органах управління компаній критично важливої інфраструктури в державах-членах ЄС. Ще один новий обмежувальний захід передбачає, що експлуатанти повітряних суден повинні повідомляти про нерегулярні рейси між ЄС та Росією безпосередньо або через треті країни свої національні компетентні органи.