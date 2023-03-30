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Держборг Німеччини зріс до рекордного рівня

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Державний борг Німеччини зріс до рекордного рівня. Так, на кінець 2022 року заборгованість федерального, земельних і муніципальних бюджетів, а також фондів соціального страхування становила загалом близько 237 млрд євро. Порівняно з 2021 роком заборгованість зросла на 2%.

Як повідомило федеральне статистичне відомство, в перерахунку на одного мешканця Німеччини загальна сума державної заборгованості становить 28 155 євро. Рік тому це було 27 922 євро, пише DW.

Федеральна заборгованість у порівнянні з 2021 роком зросла на 4,6%. Це сталося насамперед через енергетичну кризу та необхідність підвищеного фінансування у зв'язку з пандемією COVID-19.

Тим часом на земельному рівні заборгованість знизилась на 5%. 

Борги муніципальних бюджетів зросли за рік на 4,4%.

Автор: 

Німеччина (1874) держборг (1084)


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Пролонгований борг - це фьючерс!
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30.03.2023 10:25 Відповісти

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