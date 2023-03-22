Китай після початку війни збільшив витрати на російські енергоресурси на 54%
Китай протягом року після російського масштабного вторгнення в Україну збільшив витрати в річному порівнянні на імпорт російських енергоресурсів, у тому числі – сирої нафти, нафтопродуктів, вугілля та природного газу, на 54,4%, або на $31 млрд – до $88 млрд.
Як ідеться в даних китайської митниці, Росія стала найбільшим продавцем сирої нафти до Китаю, обігнавши Саудівську Аравію, другим постачальником вугілля після Індонезії та третім джерелом скрапленого природного газу після Австралії та Катару. Останній показник не враховує обсяги газу, транспортовані по суші, про які Пекін перестав повідомляти на початку минулого року, передають Порти України.
Як свідчить митна статистика, імпорт російської сирої нафти збільшився на 13,9% – до 89,3 млн тонн. При цьому закупівлі саудівської нафти склали 86,8 млн тонн.
У лютому було імпортовано 7,69 млн тонн російської нафти, або 2 млн барелів на добу. Постачання саудівської нафти минулого місяця знизилися на 29% проти січня, досягнувши мінімального рівня з червня.
Імпорт російського СПГ зріс на 52% – до 6,86 млн тонн, вугілля – на 33%, до 76,4 млн тонн.
Серед інших сировинних товарів вирізняється імпорт рафінованого алюмінію, обсяги закупівлі якого майже подвоїлися до 538,61 тис. тонн, підтримуючи російське виробництво в умовах міжнародних санкцій.
"Зростаюча частка Китаю в російському експорті є ключем до все більш асиметричних відносин між Китаєм і Росією, які були виявлені під час візиту президента Сі Цзіньпіна до Москви цього тижня. Росія отримує надійне джерело фінансування своєї військової машини, незважаючи на міжнародні санкції, а енергоємний східний сусід – величезні потоки викопного палива, яке часто купується за зниженими цінами", – пише агентство Bloomberg.
Китай, будучи найбільшим імпортером нафти в світі, продовжує купувати російську сировину, незважаючи на посилення західних санкцій, які Пекін назвав незаконними і односторонніми.
Крім того, Росія використовує супертанкери китайських компаній у своєму "тіньовому флоті" для вивезення нафти після набуття чинності запровадженого Євросоюзом і G7 ембарго.
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Експорт американського СПГ до Європи зріс внаслідок обох проблем з постачанням природного газу в Європі після того, як російський трубопровідний експорт до регіону знизився до 40-річних мінімумів та підвищення цін на європейських торгових центрах природного газу відносно інших ринків СПГ.
Європа стала основним напрямком для експорту американського СПГ у 2022 році, що становить 64% від загального обсягу експорту.
У 2022 році Європа збільшила імпорт СПГ на 65% більше, ніж у попередньому році, свідчать дані Cedigaz. Подібно до 2021 року, три країни - США, Катар і Росія - забезпечили 73% європейського імпорту СПГ у 2022 році. Європейські потужності з імпорту СПГ розширилися в 2022 році, і очікують, що до кінця 2024 року вони зростуть на третину, оскільки країни додають нові потужності з регазифікації СПГ і розширюють існуючі імпортні термінали.
На Китай припадала майже половина світового приросту генеруючих потужностей відновлюваних джерел енергії в 2022 році, повідомляє IRENA.
Світова електроенергетика потребує все менше вугілля, газу і нафти.