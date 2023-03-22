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Новини Війна
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Конгрес США проведе слухання щодо контролю за допомогою Україні

сша,конгресс

Комітет у закордонних справах Палати представників США призначив на наступну середу, 29 березня, публічні слухання на тему нагляду за допомогою Україні в контексті повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідний анонс розміщено на сайті комітету, передає Європейська правда.

На слуханнях виступлять чинні генеральні інспектори Державного департаменту, міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Республіканська партія, яка після проміжних виборів до Конгресу отримала більшість у нижній палаті, виступає за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

Обраний у січні спікером Палати представників республіканець Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України в її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек".

При цьому раніше американські урядовці заявляли, що не виявили ознак нецільового використання допомоги, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни.

Про слухання стало відомо незабаром після того, як державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на загальну суму $350 млн.

Раніше повідомлялося, що США до вересня планують надати Україні допомогу на $7,4 млрд.

Автор: 

Конгрес США (103) допомога (1520) фінансування (2006)


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Ганьба зеленій камарільї. Якщо в такий грізний для виживання Нації час нам дають допомогу і СУМНІВАЮТЬСЯ, що її не розкрадають, присилають аудіт і ЗАЛИШАЮТЬ КОМІСІЮ В УКРАЇНІ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ і виносять питання на розгляд Конгресу - цю шоблу клоунів треба гнати з посад і прямо в камеру на нари. З очікуванням страти через повішання.
Розкрадання допомочи, у т.ч. і військової, коли країні грозить загибель???
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23.03.2023 08:31 Відповісти

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