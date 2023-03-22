Росіяни не хочуть купувати "Жигулі": Китайські автомобілі захопили більше третини російського ринку

Автомобілі китайських брендів зайняли більше третини російського авторинку за підсумками перших двох місяців 2023 року, хоча рік тому їхня частка не перевищувала 10%.

За даними російського аналітичного агентства "Автостат", зараз китайські автокомпанії займають 36% ринку нових автомобілів, на початку 2022 року їх частка становила менше 10%, наприкінці 2021 року – 9%, а наприкінці 2020 року – всього 4%, пише РБК.

За підрахунками агентства, у січні-лютому 2023 року росіяни найчастіше купували авто китайського бренду Chery (12,32 тис. машин, зростання у 2,1 раза у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року). Далі йде Haval (9,16 тис. авто, зростання на 51,2%, Geely (6,72 тис. машин, +87,1%), Exceed (3,9 тис.), Оmoda (3 тис. машин). Далі йдуть більш екзотичні марки Changan, JAC, Great Wall FAW та Voyah.

У "Автостаті" зауважують, шо переважна більшість китайських моделей представлені в найбільш маржинальному сегменті SUV.

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Як повідомлялося, раніше президент російського "АвтоВАЗу" Максим Соколов нарікав, що продажі автомобілів у Росії з середини лютого почали падати, водночас частка китайських авто на російському ринку зростає. У грудні минулого року китайські автомобільні компанії вперше стали лідерами з продажів на російському ринку з показником 34,8% від загальної кількості проданих авто.

За підсумками 2022 року у Росії було вироблено 450 тисяч легкових автомобілів, що на 67% менше, порівняно з попереднім роком. За даними Росстату, обсяг виробництва легкових авто у РФ минулого року також став найнижчим за історію спостережень. Для порівняння, менше 450 тис. легкових автомобілів вироблялося у СРСР на початку 1970-х років.

Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року.