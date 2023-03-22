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Росіяни не хочуть купувати "Жигулі": Китайські автомобілі захопили більше третини російського ринку

авто,авторынок

Автомобілі китайських брендів зайняли більше третини російського авторинку за підсумками перших двох місяців 2023 року, хоча рік тому їхня частка не перевищувала 10%.

За даними російського аналітичного агентства "Автостат", зараз китайські автокомпанії займають 36% ринку нових автомобілів, на початку 2022 року їх частка становила менше 10%, наприкінці 2021 року – 9%, а наприкінці 2020 року – всього 4%, пише РБК.

За підрахунками агентства, у січні-лютому 2023 року росіяни найчастіше купували авто китайського бренду Chery (12,32 тис. машин, зростання у 2,1 раза у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року). Далі йде Haval (9,16 тис. авто, зростання на 51,2%, Geely (6,72 тис. машин, +87,1%), Exceed (3,9 тис.), Оmoda (3 тис. машин). Далі йдуть більш екзотичні марки Changan, JAC, Great Wall FAW та Voyah.

У "Автостаті" зауважують, шо переважна більшість китайських моделей представлені в найбільш маржинальному сегменті SUV.

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Як повідомлялося, раніше президент російського "АвтоВАЗу" Максим Соколов нарікав, що продажі автомобілів у Росії з середини лютого почали падати, водночас частка китайських авто на російському ринку зростає. У грудні минулого року китайські автомобільні компанії вперше стали лідерами з продажів на російському ринку з показником 34,8% від загальної кількості проданих авто.

За підсумками 2022 року у Росії було вироблено 450 тисяч легкових автомобілів, що на 67% менше, порівняно з попереднім роком. За даними Росстату, обсяг виробництва легкових авто у РФ минулого року також став найнижчим за історію спостережень. Для порівняння, менше 450 тис. легкових автомобілів вироблялося у СРСР на початку 1970-х років.

Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Автор: 

авто (4101) Китай (2097) росія (14116)


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