СБУ закрило справу проти "ArcelorMittal Кривий Ріг", відкриту після критики Зеленського

Правоохоронці закрили кримінальне провадження, порушене у 2019 році проти посадовців "ArcelorMittal Кривий Ріг" через забруднення довкілля.

Про бізнес-омбудсмен Роман Ващук розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"У 2019 році було порушене провадження по ArcelorMittal за екоцид. Тепер це провадження закрите", – сказав бізнес-омбудсмен.

Він уточнив, що наразі правоохоронці продовжують слідство щодо ArcelorMittal стосовно податкових порушень, в якому фігурував головний бухгалтер підприємства.

Як повідомлялося, у липні 2019 року СБУ під керівництвом Івана Баканова порушила кримінальну справу проти Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею 441 Кримінального кодексу ("екоцид").

Справу відкрили після того, як уродженець Кривого Рогу Володимир Зеленський, обраний президентом, під час візиту на малу батьківщину розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання у обіцяні терміни зобов'язань щодо покращення екологічної ситуації в регіоні та закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди.