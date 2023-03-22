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Парламент Швеції проголосував за відмову від 200-річної політики нейтралітету та вступ до НАТО

швеція

Парламент Швеції проголосував за відмову від політики нейтралітету та за вступ країни до Північноатлантичного Альянсу.

Як пише SVT, Ріксдаг (парламент Швеції) переважною більшістю голосів проголосував за приєднання Швеції до оборонного альянсу НАТО, передає LIGA.net.

Цим Швеція перервала традицію політики нейтралітету та неприєднання, яка витримувалася протягом більш ніж 200 років.

Швеція на державному рівні дотримувалася принципу нейтралітету у воєнний час та неприєднання до військових блоків у мирний час після закінчення війни з Норвегією у 1814 році й після цього не брала участі безпосередньо в жодному воєнному конфлікті.

Принцип нейтралітету було офіційно сформульовано як базовий принцип зовнішньої політики Швеції на початку ХХ століття.

28 червня 2022 року на саміті НАТО в Мадриді Альянс запросив Швецію та Фінляндію стати його членами. За статутом, запрошення мають ратифікувати парламенти всіх 30 країн-членів Альянсу. Єдиними членами НАТО, які поки що не підтримали заявки Фінляндії та Швеції, залишаються Угорщина та Туреччина/

Автор: 

НАТО (166) Швеція (176)


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Кацапи за що боролись, на те й напоролись.
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23.03.2023 08:34 Відповісти
Самий впливовий член альянсу, угорщина - проти. Що ж тепер робити?
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23.03.2023 12:07 Відповісти

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