Розмір пенсій має бути не нижчим прожиткового мінімуму, – Конституційний Суд

Конституційний Суд України постановив, що розмір пенсій має бути не нижче прожиткового мінімуму.

"Конституційний Суд України захистив гарантованість пенсії, що є основним джерелом існування, у розмірі не нижче прожиткового мінімуму", – сказано в повідомленні суду.

Як повідомляється, суд визнав неконституційними приписи абзаців четвертого, п’ятого частини другої статті 70 закону №1404, абзаців третього, четвертого частини другої статті 50 закону №1058 в тім, що вони унеможливлюють виплату – у розмірі не нижче прожиткового мінімуму пенсії, що є основним джерелом існування, призначеної в установленому законом розмірі прожиткового мінімуму.

Суд вказав, що оспорювані приписи законів, якими для звернення стягнення у виконавчому провадженні установлено допустимі розміри відрахувань у відсотковому відношенні з пенсій боржника, призводять до виплати пенсії навіть у меншому розмірі, від прожиткового мінімуму встановленого законом.

Конституційний Суд дійшов висновку, що оспорювані приписи вищезазначених законів "є невиконанням державою свого позитивного обов’язку забезпечити мінімальний соціальний захист людини".

Як повідомлялося, індексація пенсій на 19,7% відбулася для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня.

Нагадаємо, у березні 2021 року пенсії підвищили на 14%, після цього середній розмір такої виплати склав 4400 грн.