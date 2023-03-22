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У Херсоні завершують опалювальний сезон

отопление,тепло,батарея

Влада Херсона ухвалила рішення про завершення опалювального сезону з 24 березня.

Відповідне розпорядження вже підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляється на сайті Херсонської міськради.

"Тепла весняна погода поступово прийшла у Херсон. Враховуючи прогноз погоди, планується закінчити опалювальний сезон у місті. Так, середньодобова температура декілька днів перевищує +8 градусів, тому прийнято рішення завершити опалювальний сезон вже 24 березня", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус закликав місцеву владу завершувати опалювальний сезон з цього тижня через потепління.

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опалення (558) Херсон (264) опалювальний сезон (1148) Херсонська область (130)


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