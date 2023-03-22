У Фінляндії затримали російське вантажне судно з добривами

Російське вантажне судно Swem затримано в порту Котка через санкції ЄС проти Росії.

"Це перший випадок, коли санкції ЄС перешкоджали просуванню вантажу в порту Фінляндії", – сказав виконавчий директор порту Хаміна-Котка Кіммо Наскі, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на портал телерадіомовлення Yle.

Наразі судно перебуває за межами порту в очікуванні дозволу на вивіз із країни затриманого вантажу. Міністерство закордонних справ Фінляндії, яке займається з'ясуванням питання, було поінформовано про транспортування добрив минулого тижня.

"При співпраці з владою ми виявили, що вантаж включає добрива, які, ймовірно, належать особі, включеній до списку санкцій ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи повинні бути заморожені в разі виявлення", – сказала керівниця санкційного відділу міністерства закордонних справ Піа Саріваара.

За її словами, швидше за все, вантаж зможе продовжити свій шлях після отримання дозволу. Вона пояснила, що вантаж можуть пропустити, якщо він прямує до третьої країни і необхідний для забезпечення виробництва продуктів харчування.

За непідтвердженою інформацією, партія затриманих добрив становить 20 тис. тонн, її вартість за нинішніми цінами на світовому ринку може становити близько 10-12 млн євро.