В Одеському та Ізмаїльському портах готуються нові концесійні проєкти

Державно-приватне партнерство в портах через повномасштабне вторгнення Росії не поставлено на паузу, ведеться робота над підготовкою концесійних проектів в Одеському та Ізмаїльському морських портах.

Про це директорка Команди підтримки реформ (RST) Мінвідновлення Ірина Кошель-Рєпневська розповідла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Питання тільки в інвесторах та їх зацікавленості в реалізації цих проєктів. Це проєкти приватної ініціативи, які були розпочаті до війни, і приватні ініціатори зацікавлені в продовженні підготовки навіть у цей час. Я можу озвучити, оскільки це було в публічній площині, один із проєктів – в Одеському порту, інший – в Ізмаїльському", – повідомила директорка RST.

Кошель-Репневська нагадала, що концесія завжди супроводжується проведенням конкурсу, уточнивши, що в рамках вимог законодавства RST підтримує весь процес підготовки проєктної пропозиції.

Вона вважає виправданим рішення про приватизацію Білгород-Дністровського МТП з урахуванням висновку, зробленого іноземними експертами, які вивчали можливість реалізації концесії в цьому порту.

"За його результатами експерти дійшли висновку, що це недоцільно та не інвестиційно привабливо. Власне, тоді у висновках було зазначено, що одним із можливих варіантів може бути приватизація", – зазначила Кошель-Рєпневська.

На її думку, подальший розвиток українських портів залежатиме від ситуації навколо зернової угоди та можливості розширення її шляхом включення в експорт не лише аграрних вантажів, а й, зокрема, металургійних. Із початку війни більшість таких вантажів були переорієнтовані на наземний транспорт, але західний кордон і автомобільні пункти пропуску, що діють, не завжди витримують навантаження, що призводить до затримки вантажів. У цій ситуації також виросло навантаження на порти Дунайського регіону, але вони, на відміну від портів "Великої Одеси", не глибоководні та не можуть повною мірою забезпечити потреби у транспортуванні вантажів.