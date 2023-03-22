Резервна лінія електропередач на Запорізькій АЕС залишається відключеною, – МАГАТЕ

Остання резервна лінія електропередач 330 кВ на Запорізькій атомній електростанції, пошкоджена з 1 березня, залишається відключеною та знаходиться на ремонті.

Як ідеться в повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), протягом трьох тижнів ЗАЕС отримувала сторонню електроенергію лише від однієї основної зовнішньої лінії електропередач 750 кВ. Незважаючи на те, що всі шість реакторів на ЗАЕС зупинені, причому два з них перебувають у стані "гарячої зупинки", станції потрібне зовнішнє електропостачання для виконання основних функцій ядерної безпеки.

Без резервної лінії будь-яке пошкодження лінії 750 кВ призведе до повної втрати електростанції за межами майданчика.

9 березня станція втратила все зовнішнє електропостачання на 11 годин, коли лінію 750 кВ було відключено, що змусило станцію покладатися на свої аварійні дизель-генератори для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки та безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на станції залишається небезпечною.

Команду місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги Запорізькій АЕС (ISAMZ), яка наразі перебуває на станції, було поінформовано, що відновлення лінії електропередач було заплановано на 5, 10, а потім 13 березня, але це так і не відбулося. Нова дата відновлення лінії електропередач запланована на 23 березня.

Водночас, у додатковому попередженні про погіршення ситуації було сказано, що підключення до лінії 750 кВ "може потребувати відключення на невідомий період часу для проведення технічного обслуговування/ремонту лінії".

"Ядерна безпека на ЗАЕС залишається в критичному стані. Якщо це відключення від основної лінії електропередач і ремонтні роботи виконуватимуться, коли лінія 330 кВ недоступна, це спричинить повну втрату електроенергії та зробить станцію залежною від дизель-генераторів – її останньої лінії захисту – в сьомий раз. Я знову закликаю всі сторони взяти на себе зобов’язання забезпечити ядерну безпеку та захист безпеки на станції", – застеріг Гроссі.