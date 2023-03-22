Вивели з ОПЗ та ОГХК 500 мільйонів: Підозру отримав ексголова Фонду держмайна Сенниченко. ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, впродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Як повідомляє пресслужба НАБУ, сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" становить понад 2 мільярди гривень.

Серед учасників злочину:

на той час голова Фонду державного майна (керівник злочинної організації, організатор);

наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

два власники ТОВ – переможця аукціону на "ОПЗ";

дві фізичні особи – співучасники злочину.

Кримінальне провадження у справі відкрито за ч. 1 ст. 255 (у редакції закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч.2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

У НАБУ уточнили, що вдалося затримати лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Решті сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Ще одній особі повідомлення про підозру вручили особисто.

НАБУ встановило два епізоди діяльності злочинної організації.

Перший – щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Підозрювані – тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ "ОПЗ", два власники ТОВ – упродовж травня 2020-жовтня 2021 років незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. За даними слідства, це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини.

"Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ "ОПЗ" та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати і підписали договір з наперед визначеним ТОВ, яке погодилося працювати із заводом на старих умовах, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини", – повідомляють у НАБУ.

Як наслідок, "ОПЗ" поніс непередбачені договором витрати на суму понад 80 млн грн. В результаті, за період з травня по грудень 2020 року АТ "ОПЗ" втратило понад 390 млн грн. На підтвердження того, що конкурс було зірвано навмисно аби мати можливість надалі привласнювати гроші, НАБУ оприлюднило листування між учасниками злочинної організації.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ).

За даними слідства, у жовтні 2020 року Сенниченко домігся призначення "лояльного" в.о. директора АТ "ОГХК". Той, зі свого боку, на виконання його вказівок у 2020-2021 роках умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику Сенниченка чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами.

Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.

НАБУ наголошує, що екскерівник ФДМУ й інші члени злочинної організації намагались приховати свої злочинні дії. Крім того, для створення іміджу впродовж 2019-2020 років Сенниченко тричі виступив викривачем корупції, широко поінформувавши про це громадськість. Однак детективи виявили, що про факти надання неправомірної вигоди тодішній керівник ФДМУ повідомляв, щоб усунути "конкурентів" на "ОПЗ" і "ОГХК" та інших підприємствах зі сфери ФДМУ. Про це свідчать виявлені під час розслідування документи.

Нагадаємо, Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року.