БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3420 відвідувачів онлайн
Новини
5 418 12

Вивели з ОПЗ та ОГХК 500 мільйонів: Підозру отримав ексголова Фонду держмайна Сенниченко. ВIДЕО

сенниченко

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, впродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Як повідомляє пресслужба НАБУ, сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" становить понад 2 мільярди гривень.

Серед учасників злочину:

  • на той час голова Фонду державного майна (керівник злочинної організації, організатор);
  • наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);
  • радник голови ФДМУ;
  • два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);
  • в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
  • два власники ТОВ – переможця аукціону на "ОПЗ";
  • дві фізичні особи – співучасники злочину.

Кримінальне провадження у справі відкрито за ч. 1 ст. 255 (у редакції закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч.2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

У НАБУ уточнили, що вдалося затримати лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Решті сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Ще одній особі повідомлення про підозру вручили особисто.

НАБУ встановило два епізоди діяльності злочинної організації.

Перший – щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Підозрювані – тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ "ОПЗ", два власники ТОВ – упродовж травня 2020-жовтня 2021 років незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. За даними слідства, це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини.

"Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ "ОПЗ" та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати і підписали договір з наперед визначеним ТОВ, яке погодилося працювати із заводом на старих умовах, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини", – повідомляють у НАБУ.

Як наслідок, "ОПЗ" поніс непередбачені договором витрати на суму понад 80 млн грн. В результаті, за період з травня по грудень 2020 року АТ "ОПЗ" втратило понад 390 млн грн. На підтвердження того, що конкурс було зірвано навмисно аби мати можливість надалі привласнювати гроші, НАБУ оприлюднило листування між учасниками злочинної організації.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ).

За даними слідства, у жовтні 2020 року Сенниченко домігся призначення "лояльного" в.о. директора АТ "ОГХК". Той, зі свого боку, на виконання його вказівок у 2020-2021 роках умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику Сенниченка чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами.

Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.

НАБУ наголошує, що екскерівник ФДМУ й інші члени злочинної організації намагались приховати свої злочинні дії. Крім того, для створення іміджу впродовж 2019-2020 років Сенниченко тричі виступив викривачем корупції, широко поінформувавши про це громадськість. Однак детективи виявили, що про факти надання неправомірної вигоди тодішній керівник ФДМУ повідомляв, щоб усунути "конкурентів" на "ОПЗ" і "ОГХК" та інших підприємствах зі сфери ФДМУ. Про це свідчать виявлені під час розслідування документи.

Нагадаємо, Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року.

Автор: 

НАБУ (1524) ОПЗ (376) ОГХК (134) ФДМУ (1363) Сенниченко Дмитро (59)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+3
Цих "професіоналів" призначили керувати державними активами, (і хто це зробив?) ну де ж вони знайдуть інших,чесних людей? - всі чесні воюють, а вони "поплутали" свою вовну з державною і "заробили" 2 мільярда грн по курсу 27 - 74 мілн. $ під час війни, а нарід в цей час збирає на армію. Так треба їх покарати і продати АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Джерело: https://biz.censor.net/n3407419 що б більше не крали, та щей з молотка минаючи фондовий ринок і саме головне в одні руки, як з "ринком " землі за яким хочуть скуповувати по 10 тис. га землі з 2024 р. навідь не на одну сімью, а на 1 особу.
показати весь коментар
22.03.2023 18:55
+3
И всё это пи--дота зеленского!!..Можно подумать , что зеленский и Дермак не знали о этих махинациях!! Они их прикрывали и долю свою получали в офшорах..Суки!!
показати весь коментар
22.03.2023 19:45
+1
коли це млядство закінчиться ???????
показати весь коментар
22.03.2023 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цих "професіоналів" призначили керувати державними активами, (і хто це зробив?) ну де ж вони знайдуть інших,чесних людей? - всі чесні воюють, а вони "поплутали" свою вовну з державною і "заробили" 2 мільярда грн по курсу 27 - 74 мілн. $ під час війни, а нарід в цей час збирає на армію. Так треба їх покарати і продати АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Джерело: https://biz.censor.net/n3407419 що б більше не крали, та щей з молотка минаючи фондовий ринок і саме головне в одні руки, як з "ринком " землі за яким хочуть скуповувати по 10 тис. га землі з 2024 р. навідь не на одну сімью, а на 1 особу.
показати весь коментар
22.03.2023 18:55 Відповісти
коли це млядство закінчиться ???????
показати весь коментар
22.03.2023 19:15 Відповісти
И всё это пи--дота зеленского!!..Можно подумать , что зеленский и Дермак не знали о этих махинациях!! Они их прикрывали и долю свою получали в офшорах..Суки!!
показати весь коментар
22.03.2023 19:45 Відповісти
а до этого этого не было? а сборы на таможнях 30 лет куда шли?
показати весь коментар
23.03.2023 06:57 Відповісти
а хто оголосив про закінчення "епохи брехні", натомість призначив ворюгу і звільнив його з 500 мільйонами?
показати весь коментар
23.03.2023 10:14 Відповісти
пака не бутет приватизации - толку не будет, причем честной приватизации не такой как ахметовская. Но полудурки чинуши не заинтересованы чтобы предприятия были в частных руках потому что не нужно будет армии ментов суддей набу сап беб даже сбу которые вместо шпионов ловят бухгалтеров))
показати весь коментар
23.03.2023 00:43 Відповісти
Нагадаємо, Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він https://biz.censor.net/news/3299922/********************************************************* 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3407419

Класична схема зелених: призначити свого, дати вкрасти, отримати долю, звільнити і відустити за кордон.
Ось приклад.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 08.‎03.‎2023

Державний "Укргазбанк" виявився причетним до схем грального бізнесу по виведенню коштів з України. Більше того, в цих схемах активно приймали участь підсанкційні російські структури. В результаті - НБУ оштрафував Укргазбанк (державний банк !) на 65 млн грн. за можливу причетність до схем грального бізнесу, голова правляння з середнім розміром зарплати 597 000 гривен тихо пішов у відставку, а Зеленський, Шмигаль, "грізний" Данілов ласкаво помахали ручкою своєму призначенцю ...
показати весь коментар
23.03.2023 10:32 Відповісти
Вот тебе бабушка и Юрьев День. Во и причины отставки Богдана и премьера. Беня сыграл как Роберт Фишер -легко,напористо,"жертвуя фигуры". Там и "фронтовики" и "зеленые". А Фунты - чалиться в Лукьяновку.
показати весь коментар
23.03.2023 16:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 