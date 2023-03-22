Суд арештував активи російського олігарха Шелкова на 20 мільйонів

Суд в Україні заарештував активи підприємства, бенефіціарним власником якого є російський олігарх Михайло Шелков.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на активи підприємства, бенефіціарним власником якого є російський олігарх – акціонер та член ради директорів російської компанії, що входить до складу корпорації "Ростех", – сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

Вартість арештованого майна становить 20 млн грн.

За даними слідства, службові особи ТОВ "ВСМПО Титан Україна" вчиняли дії спрямовані на приховування активів, які перебували на його балансі, шляхом укладення "фіктивних" договорів купівлі-продажу з одним із приватних підприємств.

ТОВ "ВСМПО Титан Україна" отримало в оренду від цього підприємства нібито реалізоване майно, яке в подальшому використовувалося у виробничій діяльності компанії.

"Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України стосовно бенефіціарного власника передбачено обмежувальні заходи", – зазначили в Офісі генпрокурора.