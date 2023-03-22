Підприємці найчастіше скаржаться на дії СБУ та Нацполіції, – бізнес-омбудсмен

Підприємці найбільше скаржаться до Ради бізнес-омбудсмена на працівників Служби безпеки України і Національної поліції.

Про бізнес-омбудсмен Роман Ващук розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Бюро економічної безпеки на повну потужність не запрацювало і тому є найменшою причиною скарг. У лідерах в нас Нацполіція і СБУ", – сказав бізнес-омбудсменн, відповідаючи на запитання, на які саме правоохоронні органи надходить найбільше нарікань від підприємців.

За словами Ващука, найчастіше підприємці скаржаться на неповернення вилученого майна, відмову правоохоронців розслідувати злочини за заявами потерпілого бізнесу, а також процесуальні зловживання і тиск.

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Він також повідомив, що з економічних кримінальних проваджень, з якими підприємці зверталися до Ради бізнес-омбудсмена, лише 3% дійшли до суду.

"Поки що залишається цей загальний феномен, коли в Україні формою покарання є не стільки вирок суду, як порушення кримінального провадження. Одразу падає імідж і це з’їдає велику частину зусиль фірми", – говорить Ващук.

На запитання, чи допомагають вирішувати проблеми бізнесу з правоохоронними органами у Департаменті кримінальної політики по захисту інвестицій, який діє у Офісі генпрокурора з 2020 року, бізнес-омбудсмен відповів, що зустрічається з прокуратурою у форматі Експертної групи, де розглядаються такі справи.

Як повідомлялося, минулого року переважна більшість скарг бізнесу до Офісу бізнес-омбудсмена була пов’язана із податковими питаннями.