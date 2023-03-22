Мінекономіки розглядає три напрямки інтеграції учасників бойових дій у ринок праці

Мінекономіки підготувало варіанти інтеграції учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, в ринок праці та обговорило їх ефективність з великими роботодавцями.

"Після закінчення війни близько мільйона наших військових повернуться до цивільного життя, і ми вже зараз готуємо програми для їхнього працевлаштування та забезпечення економічної свободи. На сьогодні ми працюємо в трьох напрямках: розвиток ветеранського підприємництва, сприяння працевлаштуванню найманим працівникам, а також запуск програм перенавчання, щоб колишні військові могли отримати нові спеціальності, більш затребувані на ринку праці. Для нас важливо почути думку роботодавців щодо цих програм, та інших, які стимулюватимуть їх брати на роботу наших захисників", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна під час зустрічі.

За словами Бережної, нині вже працює низка активних програм зайнятості, і Мінекономіки розглядає можливості масштабування діючих програм, зокрема щодо збільшення компенсації роботодавцям частини ЄСВ та витрат на оплату праці за працевлаштування ветеранів, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Також обговорюється можливість надання роботодавцю компенсації витрат на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю.

У свою чергу роботодавці акцентували на необхідності посилення програм із перенавчання, зважаючи на нестачу кваліфікованих кадрів, яка відчувається на ринку праці вже зараз, а також висловили підтримку щодо розширення програм компенсації за працевлаштування учасників бойових дій.