"Укрзалізниця" готує проєкти інтеграції залізниці з європейською на 4,5 мільярда євро

Включення української залізниці до європейської мережі TEN-T дозволяє отримати доступ до інструментів допомоги від ЄС, в рамках інтеграції до TEN-T в Україні планується реалізувати проєкти розвитку залізничних колій вартістю 4,5 млрд євро до 2030 року.

Про це директорка Команди підтримки реформ (RST) Мінвідновлення Ірина Кошель-Рєпневська розповідла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Україна нещодавно в мережі TEN-T – з 2017 року. І в рамках цієї роботи є так званий інвестиційний індикативний план Європейської комісії розвитку TEN-T коридорів, який передбачає інвестиції, розвиток відповідних напрямів. В Україні планується реалізувати проекти розвитку в рамках мережі TEN-T до 2030 року на суму 4,5 млрд євро", – сказала вона.

Кошель-Рєпневська зазначила, що Єврокомісія внесла зміни до індикативних карт TEN-T, включивши до них українські залізничні колії. Зокрема, Північно-Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя; Балто-Чорноморський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію та Молдову) до Одеси; коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн-Дунай проходитимуть через Львів.

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Керівниця RST додала, що водночас Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, знизила статус маршрутів на території ЄС, які перебувають на стиках із цими країнами.

Кошель-Репневська наголосила, що включення українських залізничних коридорів до TEN-T та доступу до фінансування – це інвестиційні можливості, у тому числі для країн ЄС.